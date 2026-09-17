Từ làng nghề đến thị trường số

Nhưng để những gian hàng số không chỉ dừng lại ở một phong trào, mà thực sự tạo doanh thu, xây dựng thương hiệu và duy trì được lâu dài, cần một hệ sinh thái bài bản hơn, từ sản phẩm, vận hành, tiếp thị đến logistics và kết nối các nền tảng xuyên biên giới. Ở quy mô rộng hơn, Hà Nội đang thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thương mại điện tử như một động lực mới của kinh tế Thủ đô. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, về những dư địa cũng như giải pháp để Hà Nội khai thác tốt hơn lợi thế này.

Ngọc Ánh