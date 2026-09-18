Tiết kiệm vi mô: Kênh tích lũy an toàn, linh hoạt cho người thu nhập thấp

Sản phẩm “Tiết kiệm vi mô” của Tổ chức TCVM Thanh Hóa góp phần thúc đẩy thói quen tích lũy an toàn và xây dựng hệ sinh thái tài chính bao trùm.

Không ít người cho rằng chỉ khi có số tiền lớn mới có thể gửi tiết kiệm, trong khi những khoản thu nhập nhỏ hàng ngày lại dễ dàng được chi tiêu mà không tạo ra giá trị lâu dài. Nhận thấy điều đó, những năm qua, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực xây dựng, phát triển sản phẩm “Tiết kiệm vi mô”. Đây là một sản phẩm tài chính bao gồm nhiều hoạt động như: “tiết kiệm gửi góp tích lũy”, “tiết kiệm cho tương lai”... Khác với những dịch vụ tài chính truyền thống, Tiết kiệm vi mô “mở cửa” cho mọi đối tượng, kể cả khách hàng chỉ có thể gửi 50 nghìn đồng trở lên cho mỗi lần giao dịch. Khi hết kỳ hạn, khách hàng có thể rút lãi, rút gốc - lãi hoặc nhập lãi vào gốc để tiếp tục tham gia gửi góp kỳ tiếp theo.

Điều đáng ghi nhận là đội ngũ cán bộ TCVM Thanh Hóa không ngại thực hiện các giao dịch với số tiền nhỏ. Mỗi khoản tiết kiệm, dù chỉ vài chục nghìn đồng, đều được trân trọng bởi đó là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng nền tảng tài chính bền vững của mỗi gia đình. Từ đây, Tổ chức TCVM Thanh Hóa từng bước “gieo” ý thức tiết kiệm cho khách hàng bắt đầu từ những khoản tiền rất nhỏ, phù hợp với các điều kiện thu nhập của người dân nông thôn, đối tượng khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp...

Để giúp khách hàng nhận ra lợi ích thiết thực, Tổ chức TCVM Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, sinh hoạt nhóm khách hàng. Cùng với đó, đơn vị chú trọng tổ chức các khóa tập huấn về quản lý tài chính hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của tiết kiệm.

Thay thế những bài giảng khô cứng, “nặng” về số liệu, khái niệm, các cán bộ của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các tiểu phẩm trình diễn trên sân khấu với nội dung dễ hiểu, gần gũi để chuyển tải thông điệp tài chính. Những câu thành ngữ, tục ngữ quen thuộc như: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” hay “buôn tàu, bán bè không bằng ăn dè tiết kiệm”... được lồng ghép khéo léo trong các tiết mục. Với cách chuyển tải gần gũi, những thông điệp dễ nhớ, dễ lan tỏa đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về việc tích lũy tài chính, phù hợp với đối tượng người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đối với Tổ chức TCVM Thanh Hóa, việc thiết kế sản phẩm Tiết kiệm vi mô chính là “chìa khóa” để huy động tối đa nguồn lực quý giá trong cộng đồng. Mô hình này tạo nên một vòng tuần hoàn tài chính bền vững: người dân gửi tiết kiệm, nguồn vốn được tái đầu tư cho chính cộng đồng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng chính thức. Quan trọng hơn, khi người dân có nguồn tiền dự phòng và có thể tiếp cận vốn vay hợp pháp, nhu cầu tìm đến các hình thức vay nóng, vay nặng lãi hay “tín dụng đen” cũng giảm đáng kể.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 928/QĐ-TTg, ngày 25/ 5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức không chỉ dừng ở hoạt động tín dụng mà còn bao gồm thúc đẩy thói quen tích lũy an toàn. Những chương trình truyền thông sáng tạo, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt và sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã chứng minh rằng: tài chính toàn diện có thể bắt đầu từ những đồng tiền nhỏ được tích góp mỗi ngày. Mỗi khoản tiết kiệm rất nhỏ của ngày hôm nay có thể chưa tạo nên sự khác biệt ngay lập tức. Nhưng khi hàng chục nghìn người dân cùng hình thành thói quen tích lũy, những khoản tiền nhỏ ấy sẽ trở thành nguồn lực lớn để xây dựng tương lai của từng gia đình, tiếp sức cho phát triển kinh tế địa phương và lan tỏa tinh thần quản lý tài chính bền vững trong cộng đồng.

Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, Tổ chức TCVM Thanh Hóa không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn vun đắp năng lực tài chính cho người dân. Để mỗi khoản tiết kiệm hôm nay trở thành nền tảng cho một cuộc sống an toàn và bền vững hơn trong tương lai - đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà Tổ chức TCVM Thanh Hóa đang kiên trì theo đuổi.