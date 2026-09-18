Cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ củng cố kết nối công nghiệp và logistics vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Cao tốc Bến Lức-Long Thành đã hoàn thành 99% tiến độ thi công trong tháng 9/2026 này. (Ảnh: Thiên Vương)

Theo đó, việc cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 58km bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng đang mở ra thêm một kết nối quan trọng cho mạng lưới giao thông và logistics phía nam. Tính đến tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành hơn 99% khối lượng thi công và đang tập trung vào công tác thử nghiệm, hoàn tất các thủ tục vận hành trước khi đưa toàn tuyến vào khai thác.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối trực tiếp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương với Quốc lộ 51, tạo thêm một hành lang đông-tây qua phía nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được kỳ vọng hỗ trợ kết nối các trung tâm sản xuất tại Long An (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai với hệ thống cảng biển và các hạ tầng logistics quy mô lớn tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và logistics, lợi thế vị trí ngày càng được đánh giá không chỉ dựa trên khoảng cách địa lý mà còn dựa trên khả năng kết nối với toàn bộ mạng lưới hạ tầng. Do đó, cao tốc Bến Lức-Long Thành có vai trò quan trọng trong kết nối mạng lưới giao thông khu vực và liên vùng.

Ông John Campbell. (Ảnh: Savills Việt Nam)

Đánh giá về vai trò của tuyến cao tốc, ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ bất động sản công nghiệp Savills Việt Nam, cho biết: Đối với Long An, tầm quan trọng của Bến Lức-Long Thành không đơn thuần là việc mở thêm một tuyến cao tốc. Nó tạo ra một kết nối đông-tây mạnh mẽ hơn nhiều trên khắp miền nam và đưa các khu công nghiệp phía tây Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với các hạ tầng quy mô lớn đang được phát triển ở phía đông.

Mở rộng hành lang công nghiệp và logistics

Tác động của cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ được nhìn nhận rõ hơn trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn trong khu vực đang đồng thời được triển khai và hoàn thiện. Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hướng tới khai thác thương mại từ tháng 12/2026, sau giai đoạn thử nghiệm dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11.

Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ bổ sung năng lực kết nối hàng không quốc tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đặc biệt phù hợp với các ngành có yêu cầu cao về tốc độ và giá trị hàng hóa như điện tử, công nghệ cao và thiết bị y tế.

Trong khi đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực. Cùng với Quốc lộ 51 và các tuyến kết nối Biên Hòa-Vũng Tàu, mạng lưới này giúp tăng khả năng tiếp cận cảng biển của các khu công nghiệp tại phía tây và phía đông Thành phố.

Bên cạnh đó, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai Vành đai 4 sẽ tiếp tục mở rộng liên kết giữa các cực sản xuất, logistics và đô thị trong vùng, qua đó hỗ trợ hình thành một mạng lưới công nghiệp có tính kết nối cao hơn.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại một số thị trường truyền thống như Bình Dương (cũ) và Đồng Nai ngày càng hạn chế, Long An đang có lợi thế về dư địa phát triển và khả năng cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản công nghiệp.

Theo dữ liệu Savills, Long An hiện có khoảng 4.000ha đất khu công nghiệp, trong đó khoảng 3.000ha đã được cho thuê, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%. Thị trường cũng có khoảng 3,2 triệu m² diện tích nhà xưởng và kho xây sẵn (RBF/RBW), với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%. Nguồn cung này trải dài trên các khu vực công nghiệp trọng điểm như Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa, với các sản phẩm hướng đến nhiều nhóm nhu cầu khác nhau.

Một số dự án đáng chú ý gồm khu công nghiệp sinh thái Prodezi, quy mô 400ha, định hướng phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và thu hút các ngành công nghệ cao; cùng Phú An Thạnh của khu công nghiệp Vietnam, với quy mô 13,4ha nhà xưởng xây sẵn, cách tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành khoảng 20km.

Sự kết hợp giữa quỹ đất, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện có thể giúp Long An (cũ) tiếp tục mở rộng vai trò trong bản đồ công nghiệp phía nam, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ưu tiên tốc độ triển khai và khả năng tiếp cận thị trường.

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Công trường thi công sân bay Long Thành những ngày cuối tháng 6/2029. (Ảnh: Thiên Vương)

Sự cải thiện của hạ tầng diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào sản xuất tại Việt Nam tiếp tục tập trung vào các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Cũng theo dữ liệu Savills, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, trong đó vốn FDI đăng ký mới vào ngành chế biến, chế tạo đạt 10,71 tỷ USD. Riêng lĩnh vực điện tử ghi nhận mức tăng đáng kể, từ khoảng 985 triệu USD lên 7,03 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ của các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Trong bối cảnh này, lợi thế cạnh tranh của một địa điểm công nghiệp không chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối hiệu quả với các trung tâm sản xuất, sân bay, cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng.

Chia sẻ cùng chúng tôi, ông John Campbell nhận định: Giá trị thực sự đến từ hiệu ứng mạng lưới. Một tuyến cao tốc, sân bay hay cảng biển có giá trị công nghiệp lớn hơn khi nó kết nối hiệu quả với các hạ tầng khác. Khu vực phía nam đang từng bước tạo ra mạng lưới đó và điều này mở rộng số lượng các địa điểm có thể cạnh tranh thực sự cho các khoản đầu tư sản xuất và logistics chất lượng cao.