Đà Nẵng từng bước hoàn thiện 'hạ tầng vô hình' cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Các đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Ngày 18/9, Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC-DN”, chính thức khai mạc tại Đà Nẵng.

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố về khung pháp lý cho hoạt động tài chính tại VIFC-DN, các lĩnh vực ưu tiên của VIFC-DN và yêu cầu về nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư tham dự Diễn đàn.

Theo đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động tại VIFC-DN được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực quốc tế.

Đáng chú ý, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030 và được hưởng thời hạn cư trú lên tới 10 năm cho bản thân và gia đình. Tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động của Trung tâm, không áp dụng hạn ngạch đối với lao động nước ngoài, đồng thời định hướng áp dụng đầy đủ các chuẩn mực IFRS và IAS trong báo cáo tài chính.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Đà Nẵng tập trung vào cơ chế vận hành của thị trường carbon và dòng vốn xanh. Đây là lĩnh vực mà mức độ sẵn sàng về thể chế, thay vì chỉ các ưu đãi về thuế, thường là yếu tố quyết định khả năng các trung tâm tài chính thu hút và vận hành hiệu quả dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức.

Bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) nhận định, cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG, ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế; Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Theo bà Helen Brand, ACCA là một trong những tổ chức tiên phong xây dựng và thúc đẩy các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế.

Dù đây có thể được xem là một chủ đề mang tính kỹ thuật, cách thức cộng đồng quốc tế thống nhất trong việc đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các cam kết về phát triển bền vững.

ACCA mong muốn tiếp tục hợp tác với Đà Nẵng để biến tham vọng này thành hiện thực.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc.

Về phía Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng xác định VIFC-DN không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính, mà hướng tới trở thành một nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; một không gian phát triển các sản phẩm tài chính mới; hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

"Sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở ưu đãi, mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Có thể nói, khung pháp lý chính là “hạ tầng vô hình” quan trọng nhất của một trung tâm tài chính quốc tế", ông Minh nhấn mạnh.

Vì vậy, Diễn đàn hôm nay có ý nghĩa thiết thực khi tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn gồm: Xây dựng khung pháp lý có tính cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển những lĩnh vực và sản phẩm tài chính có khả năng tạo lợi thế khác biệt cho Đà Nẵng; tăng cường kết nối dòng vốn quốc tế với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.