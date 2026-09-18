Tuyên Quang triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp gần 50% GDP và tạo việc làm cho trên 5 triệu lao động. Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho khối doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn.

Năm 2026, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV với mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân. Đã có 19 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia với quy mô nguồn vốn khoảng 407 nghìn tỷ đồng. Tính đến 31-8, dư nợ tín dụng đối với DNNVV trên toàn quốc đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025 (chiếm khoảng 20% dư nợ toàn nền kinh tế). Nhiều ngân hàng thương mại lớn như: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank và SHB đã chủ động thiết kế các gói tín dụng chuyên biệt, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ số và giảm phí dịch vụ để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang dự hội nghị.

Tại Tuyên Quang, các tổ chức tín dụng cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cần nguồn vốn vay ưu đãi, phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện dư nợ cho vay đạt gần 15 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn từ cả phía doanh nghiệp (quy mô nhỏ, năng lực tài chính và tính minh bạch chưa cao, thiếu tài sản bảo đảm) lẫn ngành ngân hàng (chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế khắt khe, thông tin dữ liệu còn phân tán).

Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng chuyển dịch mạnh mẽ phương thức thẩm định dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị thay vì quá phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Về phía các Bộ, ngành và địa phương, sớm hoàn thiện các quy định phát triển DNNVV; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia minh bạch và thúc đẩy các tập đoàn lớn dẫn dắt DNNVV tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.