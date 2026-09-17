Chấn chỉnh tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) tham gia chuyên đề về an toàn giao thông

Theo Công an TPHCM, các hành vi vi phạm giao thông gồm: 3.486 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2.022 trường hợp không đội nón bảo hiểm; 452 trường hợp không có giấy phép lái xe; 73 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi đang điều khiển xe; 54 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 63 trường hợp đi ngược chiều…

Học sinh tham gia chuyên đề về an toàn giao thông tại trường học

Thống kê theo từng cấp học học cho thấy, cấp THCS có 974 trường hợp vi phạm; cấp THPT có 3.505 trường hợp vi phạm.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên (chiếm tỷ lệ 3,5% trong tổng số vụ tai nạn giao thông), làm chết 12 người, bị thương 17 người, giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 10 vụ tai nạn do học sinh điều khiển xe đạp điện và xe mô tô (chạy bằng động cơ điện) gây ra.

Công an TPHCM nhìn nhận nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông của một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế.

Qua khảo sát thực tế, nhiều phụ huynh và học sinh chưa phân biệt được các loại xe hai bánh chạy bằng động cơ điện, cho rằng mọi phương tiện chạy bằng điện đều là xe đạp điện hoặc gọi chung là xe máy điện.

Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng tại địa phương điều tiết giao thông trước cổng trường

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện không phân loại theo việc chạy xăng hay chạy điện, mà phân loại theo kết cấu, vận tốc thiết kế và công suất động cơ. Việc không phân biệt đúng các loại phương tiện chạy bằng động cơ điện dẫn đến các vi phạm phổ biến như: điều khiển xe không có đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe theo quy định, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ điều kiện…

Để giảm số lượng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông, song song với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức 672 lượt tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 672 trường học cho 474.062 học sinh, sinh viên; tặng 1.700 nón bảo hiểm, phát 410.000 tờ rơi tuyên truyền...

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm việc không nhận trông, giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định trong phạm vi khuôn viên nhà trường. Trường hợp phát hiện học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phải thông tin cho lực lượng Công an địa phương biết để phối hợp xử lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh quản lý, không để học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đưa đón học sinh tại vị trí phù hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường. Sở GD-ĐT cũng lưu ý nhà trường xây dựng phương án cấm các phương tiện xe cơ giới lưu thông, dừng đỗ trong khu vực trường học khi có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong trường học.