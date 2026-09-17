Vụ cháy nhà ở Chợ Lớn, TP.HCM: 2 mẹ con trèo lên nóc nhà thoát thân

Ngày 17/9, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng trên đường Phạm Hữu Chí, khu vực chợ Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP.HCM, để phục vụ công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy xảy ra khoảng 1h30 cùng ngày. Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà có diện tích hơn 200 m2, nằm trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí. Thời điểm đó, bên trong có 7 người đang ngủ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân. Ảnh: Quang Thông.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, người dân cho biết khi thấy lửa bốc lên từ tầng trệt, hàng xóm hoảng loạn chạy ra ngoài la hét, tìm cách phá cửa để cứu người nhưng không được do căn nhà khóa cửa.

Một số người dân cố gắng dùng bình chữa cháy, nước xịt vào cửa nhưng không thể đưa nước vào bên trong. Trong lúc đó, họ vẫn nghe tiếng người bên trong la hét, kêu cứu.

Chị Thu Trang (34 tuổi, hàng xóm), cho biết khoảng 1h30, chị nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra ngoài. “Lúc đó tôi thấy 2 mẹ con leo lên nóc nhà cố gắng thoát ra. Sau đó mọi người đưa thang để 2 mẹ con xuống”, chị Trang cho biết. Theo chị Trang, thời điểm được đưa xuống, tay chân của 2 người đều bị bỏng.

Khoảng 5-10 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Do căn nhà nằm cách đường lớn khoảng 30 m, trong hẻm sâu, chiều rộng chỉ khoảng 1 m nên xe chữa cháy rất khó tiếp cận. Đến 2h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong. Trong đó, cụ bà 95 tuổi tử vong tại tầng trệt. Một người khác được phát hiện tử vong tại tầng 2. Năm người bị bỏng và chấn thương được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.