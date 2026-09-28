Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính
Dù bạn dùng laptop hay desktop, chạy Windows hay macOS, máy tính của bạn đều ẩn chứa khá nhiều tùy chọn quản lý năng lượng mà phần lớn người dùng chưa từng xem qua, bình thường các thiết lập mặc định của nhà sản xuất đã “đủ dùng” nên ít ai nghĩ đến việc tinh chỉnh thêm. Nhưng chỉ với vài phút điều chỉnh, bạn có thể tạo ra khác biệt rõ rệt về thời lượng pin, hóa đơn tiền điện và thậm chí là độ bền của thiết bị.
Vì sao nên quan tâm đến cài đặt nguồn điện?
Với laptop: cấu hình hợp lý giúp kéo dài thời gian dùng pin mỗi lần sạc, đồng thời làm chậm quá trình chai pin theo thời gian vì máy ít phải hoạt động ở công suất cao liên tục.
Với desktop: giảm mức tiêu thụ điện khi máy không thực sự cần hiệu năng tối đa, giúp tiết kiệm chi phí điện về lâu dài, đặc biệt nếu máy chạy nhiều giờ mỗi ngày.
Giảm nhiệt độ hoạt động của linh kiện giúp kéo dài tuổi thọ phần cứng và giảm tiếng ồn quạt tản nhiệt.
Trên Windows
Vào Cài đặt → Hệ thống → Nguồn (với desktop) hoặc Hệ thống → Nguồn & pin (với laptop). Đây là lối tắt đưa máy về cấu hình tiết kiệm điện nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Các tùy chọn chính
Mẹo bổ sung cho Windows
Vào Cài đặt -> Ứng dụng -> Ứng dụng đang chạy nền để tắt bớt ứng dụng ngốn pin âm thầm.
Giảm độ sáng màn hình thủ công thường tiết kiệm pin hiệu quả hơn so với chỉ chỉnh chế độ nguồn.
Với laptop, kiểm tra Pin -> Mức sử dụng pin theo ứng dụng để phát hiện phần mềm “ăn” pin bất thường.
Trên macOS
Trên Mac để bàn: Cài đặt Hệ thống -> Năng lượng. Trên MacBook: Cài đặt Hệ thống -> Pin. Giao diện tương tự nhau, chỉ khác là bản laptop có thêm thống kê mức dùng pin và cấu hình riêng cho hai trạng thái dùng pin / cắm sạc.
Các tùy chọn chính
Mẹo bổ sung cho macOS
Mở Activity Monitor -> tab Năng lượng để xem ứng dụng nào đang tiêu tốn pin nhiều nhất.
Tắt hiệu ứng hình động (System Settings -> Trợ năng -> Giảm chuyển động) cũng giúp tiết kiệm một phần năng lượng xử lý đồ họa.
Rút hết các thiết bị ngoại vi không cần thiết (USB, ổ cứng ngoài) khi chạy bằng pin, vì chúng vẫn rút điện dù không dùng đến.
Câu hỏi thường gặp
Cài đặt “Cân bằng” có làm giảm hiệu năng đáng kể không? Không đáng kể với các tác vụ văn phòng, lướt web. Chỉ nên chuyển sang “Hiệu năng cao” khi làm việc nặng như dựng phim, chơi game, chạy máy ảo.
Chế độ ngủ đông (Hibernate) khác gì chế độ ngủ (Sleep)? Sleep giữ phiên làm việc trong RAM (vẫn tiêu thụ điện nhưng nhiều), còn Hibernate lưu toàn bộ phiên làm việc xuống ổ đĩa và tắt hoàn toàn nguồn , khởi động lại chậm hơn nhưng không tốn điện.
Có nên luôn bật chế độ tiết kiệm pin ngay cả khi cắm sạc? Không cần thiết. Chế độ tiết kiệm chủ yếu hữu ích khi chạy bằng pin; khi cắm sạc, bạn có thể ưu tiên hiệu năng mà không lo ảnh hưởng thời lượng pin.
Nguồn Điện tử & Ứng dụng: https://dientuungdung.vn/toi-uu-cai-dat-nguon-dien-cho-may-tinh-18505.html