Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính

Vì sao nên quan tâm đến cài đặt nguồn điện?

Với laptop: cấu hình hợp lý giúp kéo dài thời gian dùng pin mỗi lần sạc, đồng thời làm chậm quá trình chai pin theo thời gian vì máy ít phải hoạt động ở công suất cao liên tục.

Với desktop: giảm mức tiêu thụ điện khi máy không thực sự cần hiệu năng tối đa, giúp tiết kiệm chi phí điện về lâu dài, đặc biệt nếu máy chạy nhiều giờ mỗi ngày.

Giảm nhiệt độ hoạt động của linh kiện giúp kéo dài tuổi thọ phần cứng và giảm tiếng ồn quạt tản nhiệt.

Trên Windows

Vào Cài đặt → Hệ thống → Nguồn (với desktop) hoặc Hệ thống → Nguồn & pin (với laptop). Đây là lối tắt đưa máy về cấu hình tiết kiệm điện nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hình ảnh trên windows 11

Các tùy chọn chính

Mẹo bổ sung cho Windows

Vào Cài đặt -> Ứng dụng -> Ứng dụng đang chạy nền để tắt bớt ứng dụng ngốn pin âm thầm.

Giảm độ sáng màn hình thủ công thường tiết kiệm pin hiệu quả hơn so với chỉ chỉnh chế độ nguồn.

Với laptop, kiểm tra Pin -> Mức sử dụng pin theo ứng dụng để phát hiện phần mềm “ăn” pin bất thường.

Trên macOS

Trên Mac để bàn: Cài đặt Hệ thống -> Năng lượng. Trên MacBook: Cài đặt Hệ thống -> Pin. Giao diện tương tự nhau, chỉ khác là bản laptop có thêm thống kê mức dùng pin và cấu hình riêng cho hai trạng thái dùng pin / cắm sạc.

Trên macOS Ventura

Hình ảnh Trên macOS Monterey

Các tùy chọn chính

Mẹo bổ sung cho macOS

Mở Activity Monitor -> tab Năng lượng để xem ứng dụng nào đang tiêu tốn pin nhiều nhất.

Tắt hiệu ứng hình động (System Settings -> Trợ năng -> Giảm chuyển động) cũng giúp tiết kiệm một phần năng lượng xử lý đồ họa.

Rút hết các thiết bị ngoại vi không cần thiết (USB, ổ cứng ngoài) khi chạy bằng pin, vì chúng vẫn rút điện dù không dùng đến.

Câu hỏi thường gặp

Cài đặt “Cân bằng” có làm giảm hiệu năng đáng kể không? Không đáng kể với các tác vụ văn phòng, lướt web. Chỉ nên chuyển sang “Hiệu năng cao” khi làm việc nặng như dựng phim, chơi game, chạy máy ảo.

Chế độ ngủ đông (Hibernate) khác gì chế độ ngủ (Sleep)? Sleep giữ phiên làm việc trong RAM (vẫn tiêu thụ điện nhưng nhiều), còn Hibernate lưu toàn bộ phiên làm việc xuống ổ đĩa và tắt hoàn toàn nguồn , khởi động lại chậm hơn nhưng không tốn điện.

Có nên luôn bật chế độ tiết kiệm pin ngay cả khi cắm sạc? Không cần thiết. Chế độ tiết kiệm chủ yếu hữu ích khi chạy bằng pin; khi cắm sạc, bạn có thể ưu tiên hiệu năng mà không lo ảnh hưởng thời lượng pin.