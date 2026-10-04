Xe chiến đấu bộ binh ZBL-221 tạo ra cuộc cách mạng khi tích hợp laser chiến đấu

Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp ZBL-221 mới nhất của Trung Quốc đã được phát hiện trên đường phố. Có vẻ như nó đang trên đường tới khu vực thử nghiệm.

Điều này khiến các chuyên gia nước ngoài ngạc nhiên khi phiên bản này khác với các mẫu xe bắt đầu được đưa vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) năm ngoái ở chỗ nó được trang bị giá đỡ vũ khí laser trên nóc tháp pháo không người lái.

Các chuyên gia cho rằng kíp lái của xe chiến đấu bộ binh Trung Quốc đã có được khả năng tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương, bao gồm cả UAV tấn công cảm tử.

Tại Trung Quốc, họ đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm nước ngoài và cố gắng giải quyết điểm yếu của xe bọc thép do việc đối phương sử dụng rộng rãi các loại máy bay không người lái gây ra.

Tuy vậy, chưa rõ chiếc xe chiến đấu bộ binh bánh lốp này sẽ nhận diện máy bay không người lái từ xa như thế nào khi vẫn thiếu trạm radar đủ mạnh, ngoài ra bộ nguồn để cung cấp năng lượng cho vũ khí laser cũng chưa thấy nhắc đến.

Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp ZBL-221 với trạm vũ khí laser trên nóc tháp pháo.

Trước đây, những xe chiến đấu bộ binh này được coi là ZBL-19 (Type 19). So với tiền thân của chúng là chiếc ZBL-09, phương tiện này có khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Hỏa lực của thiết giáp mới cũng được tăng cường với vũ khí chính là pháo 30mm. Ngoài ra còn có súng máy và hệ thống tên lửa chống tăng HJ-16 thế hệ thứ 3, tầm hoạt động của chúng trên 10.000m.

Bên cạnh đó, biến thể xe tăng bánh lốp trang bị pháo 105mm hiện đang được sản xuất trên cùng một nền tảng khung gầm, tạo ra tính tùy biến rất cao.

Theo Rossiyskaya Gazeta