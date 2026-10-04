Sai lầm khó tin dẫn đến cáo buộc kỷ lục của Man City

Công nghệ AI

Những sai lầm công nghệ ngớ ngẩn dẫn đến cáo buộc của Man City

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Một lãnh đạo cấp cao của Man City được cho là đã nhấn và tải xuống một email giả mạo có chứa mã độc do Rui Pinto, hacker đứng sau vụ rò rỉ bằng chứng.

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Anh Tuấn · 4/10/2026

115 cáo buộc Man City vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League vốn có nguồn gốc từ những tài liệu mật bị hacker Rui Pinto phơi bày cách đây 10 năm.

Theo những thông tin được công bố ngày 25/9, một ủy ban độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc của Premier League.

Chính những tài liệu về vi phạm tài chính do Pinto thu thập được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Premier League liệt kê những vi phạm của Man City bắt đầu từ mùa 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Rui Pinto, hacker đứng sau vụ rò rỉ bằng chứng chống lại Man City. Ảnh: Reuters.

Theo điều tra của The Athletic, những bằng chứng này được Rui Pinto thu thập theo cách đơn giản đến khó tin bằng thủ thuật hoạt động lừa đảo trực tuyến (phishing) để đánh cắp thông tin đăng nhập của nạn nhân.

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Cú click

tai hại

Phishing là hình thức gian lận để có những thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu, thẻ ngân hàng… bằng cách giả mạo như là một thực thể đáng tin cậy trong các giao tiếp trên mạng như trang web bình chọn, chơi game trả thưởng, trang mua sắm trực tuyến…

Những trang web phishing thường được lan truyền rộng rãi ở những nơi người dùng ít đề phòng như mạng xã hội, chợ đấu giá, mua bán hàng online…

Thông thường, hacker sẽ sử dụng hoặc giả mạo tài khoản của bạn bè mục tiêu rồi trò chuyện và yêu cầu cung cấp thông tin hoặc lừa đảo làm một việc gì đó.

Tháng 1/2017, vài ngày sau chiến thắng giòn giã 5-0 trước West Ham tại vòng 3 FA Cup trong mùa giải đầu tiên Pep Guardiola nắm quyền, một quan chức cấp cao của Man City nhận được một email tưởng chừng vô hại.

Toàn bộ hệ thống máy chủ của Man City bị xâm nhập bắt nguồn từ một quan chức click vào đường dẫn lạ trong email giả danh. Ảnh: iStock.

Email được ngụy trang dưới danh nghĩa nhân viên của UEFA, chứa một đường link dẫn đến báo cáo tuân thủ tài chính. Vị quan chức đã nhấp vào nút tải xuống.

Chỉ cần có thế, toàn bộ hệ thống máy chủ của Man City bị xâm nhập. Đó là một vụ tấn công lừa đảo thành công của hacker người Bồ Đào Nha Rui Pinto.

Hàng nghìn email và tài liệu mật của câu lạc bộ đã rơi vào tay Pinto, mở đường cho một chiến dịch điều tra pháp lý và tài chính chưa từng có tiền lệ trong lịch sử môn thể thao vua. Mục tiêu là làm rõ liệu Man City có cố tình và có hệ thống qua mặt các quy định tài chính của UEFA và sau đó là Premier League hay không.

Năm 2020, Man City từng thoát hiểm ngoạn mục khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) lật ngược án cấm thi đấu cúp châu Âu 2 năm của UEFA, chủ yếu do phần lớn bằng chứng đã hết thời hiệu truy cứu.

Tuy nhiên, gần 10 năm sau cú nhấp chuột định mệnh, Premier League tuyên bố một ủy ban độc lập đã kết tội Man City 114/115 cáo buộc.

Ủy ban kết luận rằng Man City đã "ngụy trang" hơn 830 triệu bảng Anh (1,1 tỷ USD) dưới dạng quỹ bất hợp pháp, thiết lập một thỏa thuận bản quyền hình ảnh "giả mạo" qua bên thứ ba và che giấu quy mô thực sự của các hợp đồng nhân sự.

Một email bị rò rỉ chứng minh phía Man City đã "giả mạo" qua bên thứ ba và che giấu quy mô thực sự của các hợp đồng nhân sự.

Đáng chú ý, một bằng chứng quan trọng ở cáo buộc này là một đoạn email bị rò rỉ từ Simon Pearce, một thành viên hội đồng quản trị của Man City, đồng thời là một trong những cố vấn cấp cao nhất của Sheikh Mansour.

Cụ thể, trong email gửi vào tháng 12/2013 cho Peter Baumgartner của Etihad, nhà tài trợ chính của Man City, Pearce nêu chi tiết phía Etihad chỉ cần tài trợ 8 triệu bảng trong tổng số 99 triệu bảng theo thỏa thuận đã ký. Số còn lại sẽ được ông chủ của CLB Sheikh Mansour bơm cho hãng hàng không này thông qua chính Pearce.

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Tải tài liệu lên nhưng

không cho phép...sao chép văn bản

Trong phán quyết của mình, CAS khẳng định khoảng thời gian 5 năm từ lúc Man City bắt đầu vi phạm đến khi UEFA điều tra cũng là cơ sở để tổ chức này bác bỏ án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu 2 năm của CLB nước Anh.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của Premier League vẫn âm thầm diễn ra. Không bị ràng buộc bởi vấn đề thời hạn như UEFA do phạm vi quyền hạn khác nhau, giải đấu này có quyền buộc phía nửa xanh thành Manchester phải cung cấp các tài liệu tài chính liên quan đến vụ việc theo một quy trình được gọi là "công khai thông tin".

The Athletic dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ đây là một quá trình quan trọng nhưng diễn ra khá gay gắt, chủ yếu diễn ra trong nửa đầu năm 2021.

Man City được cho là có các hành vi làm chậm đáng kể quá trình điều tra của Premier League. Ảnh: Reuters.

Tại một số phiên điều trần sơ bộ, Premier League đã yêu cầu Man City giao nộp một lượng lớn tài liệu. Hội đồng độc lập sau đó cho biết số lượng này lên tới hàng triệu tài liệu đang được tìm kiếm, trong khi câu lạc bộ tìm cách thu hẹp phạm vi càng nhiều càng tốt, lập luận rằng một số tài liệu không liên quan hoặc là bí mật.

Một số nguồn tin nội bộ từ The Athletic cho biết thêm, ban đầu Man City tải các tài liệu lên một máy chủ đặc biệt, cho phép CLB này có thể theo dõi những cá nhân nào đã truy cập thông tin.

Đáng chú ý, máy chủ chứa lượng lớn tài liệu quan trọng này lại không cho phép sao chép và dán văn bản. Điều này đã làm chậm đáng kể cuộc điều tra của Premier League. Sau những kháng cáo pháp lý tiếp theo từ giải đấu, phía Man City cuối cùng đã chuyển bằng chứng, bao gồm email, bảng tính tài chính và các tài liệu khác lên một nền tảng khác dễ truy cập hơn.

Tuy nhiên, quá trình công bố thông tin vẫn còn chứa đựng nhiều bất ngờ. Tháng 4/2022, tờ báo điều tra của Đức, Der Spiegel công bố thêm một cuộc điều tra khác vào Man City, tiết lộ thêm các cáo buộc về hành vi sai trái tài chính dựa trên các email bị Pinto hack.

Lúc này, các nhà điều tra của Premier League lập tức phát hiện vẫn còn một lượng lớn bằng chứng chưa được phía nửa xanh thành Manchester cung cấp.

Trong phán quyết cuối cùng được công bố, hội đồng độc lập Premier League nhấn mạnh phía Man City “đã nỗ lực để ngăn chặn và cản trở cuộc điều tra”, dẫn đến việc bị kết tội thêm về một số cáo buộc không hợp tác.

Tuy nhiên, quá trình công khai thông tin vẫn mang lại kết quả khả quan. Theo The Athletic, Premier League đã thu thập được nhiều bằng chứng hơn đáng kể so với UEFA.

Ví dụ, trong khi cuộc điều tra của UEFA, dựa trên các thông tin rò rỉ từ Der Spiegel và hacker Rui Pinto, tìm thấy bằng chứng về khoảng 300 triệu bảng Anh tiền tài trợ trá hình.

Trong khi đó, tổng số tiền mà Premier League thu được, theo đánh giá của hội đồng độc lập, lên tới hơn 830 triệu bảng Anh. Mấu chốt của cuộc điều tra từ UEFA phần lớn kết thúc vào cuối mùa giải 2014/15, trong khi Premier League xem xét tài liệu cho đến mùa giải 2017/18.

Cốt lõi của cuộc điều tra nhắm vào việc trong suốt 9 năm, Man City tuyên bố nhận được 950 triệu bảng thu nhập thương mại, nhưng Premier League chứng minh rằng chỉ có 120 triệu bảng thực sự đến từ các nhà tài trợ độc lập.

830 triệu bảng còn lại thực chất là tiền từ giới chủ là Abu Dhabi United Group (ADUG), công ty sở hữu Man City của Sheikh Mansour.được "rửa" qua các nhà tài trợ để tạo vỏ bọc doanh thu hợp pháp.

Tài liệu nội bộ bị Rui Pinto hack được liệt kê chính xác số tiền thật sự mà chủ sở hữu UAE đã đầu tư vào Man City đến tháng 5/2012. Ảnh: Der Spigel.

Nếu không có số tiền khống này, Man City chắc chắn đã vi phạm nghiêm trọng Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

Để so sánh, Everton từng bị trừ 10 điểm vì vi phạm PSR trong mùa 2021/22. Sau khi kháng cáo, án phạt giảm xuống còn 6 điểm vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, rắc rối của đội chủ sân Goodison Park chưa dừng lại ở đó. Burnley, đội bóng xuống hạng đúng mùa Everton vi phạm quy định tài chính, được Premier League cho phép khởi kiện đòi bồi thường. Theo quy định hiện hành, các CLB có quyền yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được mình chịu thiệt hại do hành vi vi phạm của đối thủ.

Sau quá trình xét xử, Everton bị yêu cầu trả gần 40 triệu bảng, bao gồm tiền bồi thường và lãi suất. Đây là mức phạt tài chính chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu.

Với trường hợp của Man City, nếu không thể kháng cáo án phạt vi phạm PSR, số tiền mà Man City phải trả cho các đội bóng có liên quan sẽ là "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử bóng đá nói chung.

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