Bạn mất tiền oan cho hóa đơn điện do những thiết bị chạy ngầm này

Nhiều đồ dùng trong gia đình dù tưởng như đã tắt vẫn có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì kết nối, sạc, hiển thị hoặc chờ lệnh điều khiển. Mỗi thiết bị chỉ tiêu thụ một lượng điện không đáng kể, nhưng khi nhiều món cùng hoạt động suốt ngày đêm, tổng mức tiêu thụ có thể trở thành một khoản đáng chú ý.

Dưới đây là những thiết bị phổ biến có thể tiếp tục tiêu thụ điện ngay cả khi người dùng tưởng rằng chúng không sử dụng.

Nhiều thiết bị gia dụng tiêu thụ điện ngay cả khi không sử dụng. (Ảnh: iStock)

Tivi và các thiết bị giải trí

Tivi hiện nay thường không thực sự ngắt hoàn toàn nguồn điện khi người dùng bấm nút tắt trên điều khiển. Thay vào đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ để có thể nhận tín hiệu từ remote, cập nhật phần mềm hoặc thực hiện một số tác vụ nền.

Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra với đầu thu truyền hình, máy chơi game, loa soundbar và các thiết bị giải trí khác. Một số sản phẩm còn duy trì kết nối mạng khi ở chế độ chờ. Điện năng tiêu thụ của từng thiết bị ở trạng thái này thường khá nhỏ.

Tuy nhiên, nếu một gia đình có nhiều thiết bị được cắm điện 24/7 trong nhiều năm, phần điện năng cộng dồn sẽ không còn quá nhỏ. Với những thiết bị ít sử dụng, người dùng có thể rút phích cắm hoặc ngắt nguồn bằng ổ cắm có công tắc sau khi sử dụng.

Modem wifi

Modem wifi là một trong những thiết bị hiếm khi được tắt trong các gia đình hiện đại. Thiết bị phải hoạt động liên tục để duy trì kết nối Internet cho điện thoại, máy tính, camera và các thiết bị thông minh. Do đó, đây không hẳn là trường hợp “quên tắt” nhưng vẫn cần được tính vào nhóm thiết bị chạy liên tục. Công suất của một modem hoặc router thường không lớn, nhưng thời gian hoạt động kéo dài 24 giờ mỗi ngày.

Nếu gia đình không sử dụng Internet vào một số khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn khi đi du lịch dài ngày, việc tắt modem có thể giúp tránh tiêu thụ điện không cần thiết. Tuy nhiên, không nên thường xuyên tắt thiết bị nếu việc này ảnh hưởng đến camera, thiết bị an ninh hoặc các thiết bị thông minh trong nhà.

Nhiều thiết bị giải trí được cắm điện cả ngày lẫn đêm trong nhiều năm. (Ảnh: Save Energy)

Máy tính

Máy tính để bàn, màn hình, loa, máy in và các thiết bị ngoại vi thường được kết nối với nguồn điện ngay cả khi người dùng không sử dụng. Đáng chú ý, nhiều người có thói quen bấm nút tắt máy tính nhưng vẫn để dây nguồn, màn hình hoặc bộ chia USB cắm điện.

Với máy tính làm việc tại nhà, việc sử dụng ổ cắm có công tắc là một giải pháp khá đơn giản. Sau khi tắt máy hoàn toàn, người dùng có thể ngắt nguồn cho cả nhóm thiết bị nếu không cần sử dụng trong thời gian dài. Điều này cũng giúp giảm số lượng bộ sạc và adapter phải cắm liên tục trong nhà.

Bộ sạc điện thoại

Một quan niệm phổ biến là bộ sạc khi không cắm điện thoại sẽ hoàn toàn không tiêu thụ điện. Thực tế, bộ sạc vẫn có thể sử dụng một lượng điện rất nhỏ khi được cắm vào ổ điện nhưng không kết nối với thiết bị.

Mức tiêu thụ này thường rất thấp ở các bộ sạc hiện đại và khó có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh. Tuy nhiên, trong một căn nhà có nhiều điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, laptop và các thiết bị khác, số lượng bộ sạc có thể lên tới cả chiếc.

Vì vậy, thói quen rút bộ sạc khi không sử dụng vẫn có ý nghĩa, đặc biệt là khi gia đình đi vắng nhiều ngày. Người dùng cũng nên tránh để bộ sạc không rõ nguồn gốc cắm liên tục vì ngoài vấn đề điện năng còn liên quan đến an toàn điện.

Nhiều người có thói quen không rút điện bộ sạc. (Ảnh: ShutterStock)

Thiết bị nhà bếp có màn hình chờ

Một số thiết bị gia dụng có màn hình kỹ thuật số hoặc đồng hồ điện tử sẽ tiếp tục lấy điện để duy trì thời gian, cài đặt hoặc trạng thái chờ. Lò vi sóng là một ví dụ.

Khi không nấu, thiết bị vẫn có thể hiển thị đồng hồ và chờ lệnh từ bảng điều khiển. Một số loại nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, lò nướng hoặc thiết bị nhà bếp có bảng điều khiển điện tử cũng có chế độ chờ tương tự.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi thiết bị có màn hình đều tiêu thụ điện đáng kể khi chờ. Công suất ở trạng thái này phụ thuộc vào thiết kế của từng sản phẩm. Nếu muốn tiết kiệm điện, người dùng nên xem thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng để biết thiết bị tiêu thụ bao nhiêu điện ở chế độ chờ.

Máy giặt và máy sấy

Máy giặt thường được cắm điện cố định trong phòng giặt. Khi không hoạt động, thiết bị có thể vẫn duy trì một số chức năng điện tử nếu chưa được ngắt nguồn hoàn toàn.

Với các mẫu máy giặt thông minh, thiết bị còn có thể duy trì kết nối Wi-Fi để nhận thông báo hoặc cho phép người dùng điều khiển từ xa. Khi đó, máy có thể tiếp tục tiêu thụ điện ở trạng thái chờ.

Máy sấy quần áo cũng có thể có cơ chế tương tự. Nếu gia đình sử dụng thiết bị không thường xuyên, việc ngắt nguồn sau khi hoàn thành chu trình có thể là một cách giảm điện năng tiêu thụ chờ.

Ngắt điện thiết bị gia dụng không dùng thường xuyên giúp tiết kiệm được tiền điện. (Ảnh: Hawaiiin)

Các thiết bị thông minh

Điều hòa không khí, đặc biệt những mẫu có Wi-Fi hoặc chức năng điều khiển từ xa, có thể vẫn duy trì một số linh kiện điện tử khi đã tắt bằng remote. Thiết bị cần ở trạng thái sẵn sàng để nhận tín hiệu bật máy hoặc duy trì kết nối với ứng dụng.

Các thiết bị nhà thông minh như camera, khóa cửa điện tử, loa thông minh, hub điều khiển, đèn thông minh cũng có đặc điểm tương tự. Một số thiết bị phải duy trì nguồn liên tục mới có thể thực hiện đúng chức năng.

Do đó, không phải thiết bị nào cũng nên được rút điện chỉ để tiết kiệm vài watt. Với camera an ninh hoặc thiết bị báo động, việc duy trì nguồn điện có thể quan trọng hơn khoản điện tiết kiệm được.

Mẹo tiết kiệm điện

“Điện chạy ngầm” là một vấn đề có thật, nhưng người dùng cũng không nên cho rằng mọi thiết bị ở trạng thái chờ đều tiêu thụ một lượng điện lớn. Các thiết bị điện tử đời mới thường được thiết kế để giảm mức tiêu thụ ở chế độ chờ.

Cách tiết kiệm hợp lý là ưu tiên những thiết bị có thể dễ dàng ngắt nguồn khi không cần thiết. Với các thiết bị phải hoạt động liên tục để bảo đảm an ninh, kết nối Internet hoặc chức năng tự động, việc duy trì nguồn điện thường là cần thiết.

Một chiếc ổ cắm có công tắc cũng có thể giúp quản lý nhóm thiết bị thuận tiện hơn. Chẳng hạn, toàn bộ tivi, loa, máy chơi game và đầu thu có thể được kết nối chung vào một ổ cắm. Khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, người dùng chỉ cần tắt công tắc thay vì lần lượt rút từng phích.

Quan trọng nhất, muốn biết thiết bị nào thực sự “ngốn” điện, cách chính xác nhất là đo mức tiêu thụ bằng ổ cắm đo điện hoặc thiết bị đo công suất. Khi có số liệu thực tế, gia đình có thể tập trung cắt giảm ở những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất.