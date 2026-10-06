Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống Panama cùng Phu nhân tại Khuê Văn Các. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống Panama tham quan và nghe giới thiệu về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa được lưu giữ tại quần thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa được lưu giữ tại quần thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân

Tổng thống Panama và Phu nhân trải nghiệm đánh trống sấm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: Mạnh Quân

Nhà lãnh đạo Panama ghi sổ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Mạnh Quân