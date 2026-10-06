Đường cờ Tổ quốc, sắc thắm đỏ quê hương

Sức mạnh đoàn kết

Sau khi sáp nhập TDP, vừa ổn định tổ chức, vừa bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phường Đồng Sơn cũng đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước. Tại TDP Thuận Phước, không khí thi đua trở nên đặc biệt hơn khi người dân cùng chung tay hiện thực hóa một ý tưởng mang tính biểu tượng cao: Tuyến đường cờ trên cao rực rỡ sắc đỏ sao vàng.

Đường cờ có quy mô chiều dài ấn tượng trên 2.000m với 150 điểm cờ được kết nối đồng bộ, trang nghiêm tại các trục đường chính của TDP, gồm: Đường Phan Đình Phùng đi qua TDP Thuận Phước, nối dài hết tuyến đường Vũ Ngọc Nhạ và kết nối đường vào nhà văn hóa TDP.

Khác với những mô hình cắm cờ thông thường, các lá cờ Tổ quốc trong công trình này được gia cố, gắn kết vững chắc lên hệ thống cột điện hoặc các điểm tựa trên cao, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị, sự an toàn trong mùa mưa bão, vừa tạo nên một tầm nhìn khoáng đạt, ngập tràn sắc đỏ mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời quê hương.

Tổ dân phố Thuận Phước với sắc đỏ của “Đường cờ Tổ quốc trên cao” - Ảnh: H.Tr

Theo Bí thư Chi bộ TDP Thuận Phước Trần Thị Thanh Lam, nhìn tổng thể, trị giá công trình trên 20 triệu đồng-con số không quá lớn về mặt kinh phí, nhưng đằng sau đó là giá trị tinh thần to lớn, là ý chí, sự đoàn kết, lòng tự hào dân tộc sâu sắc của người dân, cấp ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể TDP Thuận Phước. Công trình là minh chứng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng của Nhân dân, sự hỗ trợ thiết thực từ đội ngũ đảng viên đương chức sinh hoạt trên địa bàn, cùng sự chung sức, đồng lòng của các lực lượng vũ trang.

Để hoàn thành hơn 2.000m đường cờ trên cao, công tác chuẩn bị và thi công đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương nhưng cũng hết sức cẩn trọng từ các lực lượng phối hợp.

Chia sẻ về quá trình triển khai, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP Thuận Phước Trương Ngọc Hải Hà, trực tiếp tham gia vào công trình, không giấu được niềm xúc động: “Quá trình thi công, chúng tôi xác định đây là một công trình mang ý nghĩa chính trị và xã hội rất lớn. Nhờ có sự hỗ trợ phối hợp của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường và các tổ chức đoàn thể, nên đường cờ sớm hoàn thành. Khoảnh khắc ngước nhìn toàn bộ các tuyến đường rực rỡ sắc cờ, chúng tôi trào dâng niềm vinh dự và tự hào”.

Khí thế thi đua sôi nổi

Thành công lớn nhất của mô hình “Đường cờ Tổ quốc trên cao” không chỉ nằm ở chiều dài hàng cây số hay số lượng hàng trăm lá cờ phấp phới bay, mà chính là sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt thành của người dân. Từng hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường Phan Đình Phùng và Vũ Ngọc Nhạ không chỉ hưởng ứng chủ trương mà còn trực tiếp đóng góp kinh phí, ngày công, cũng như nhận trách nhiệm giữ gìn, bảo quản những lá cờ trước cửa nhà mình.

Bên hiên nhà ngập tràn sắc cờ đỏ thắm, ông Võ Minh Tuấn, một người dân sinh sống trên tuyến đường Vũ Ngọc Nhạ, phấn khởi bày tỏ: “Khi nghe chủ trương làm tuyến đường cờ trên cao, tô đẹp phố phường và chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, gia đình tôi và bà con trong xóm hưởng ứng ngay.

Nếu như trước đây, đường cờ ở dưới lề đường đã nảy sinh những trở ngại, như: Ảnh hưởng giao thông, trẻ con vô tư đùa nghịch làm hư hỏng… thì nay, nhìn những lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới ở tầm cao vừa trang nghiêm, vừa gọn gàng, sạch đẹp, ai đi qua cũng thấy rưng rưng xúc động và thêm tự hào về truyền thống quê hương.

Mô hình này không chỉ làm cho bộ mặt khu dân cư thêm rực rỡ, khang trang trong những ngày lễ lớn, mà còn là cách giáo dục con cháu ý thức giữ gìn chủ quyền và lòng yêu nước thiết thực nhất”.

Chính tình cảm mộc mạc nhưng chân thành ấy đã biến mỗi người dân nơi đây thành những “tuyên truyền viên” tích cực, cùng chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa cộng đồng.

“Mô hình “Đường cờ Tổ quốc trên cao” tại TDP Thuận Phước là một cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công trình có sự huy động nguồn lực xã hội hóa và sự chủ động của Ban công tác Mặt trận TDP, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang. Mặt trận phường đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, ban vận động TDP, đồng thời mong muốn mô hình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các tuyến đường khác trên địa bàn phường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đồng Sơn Ngô Thị Hồng Thắm nhấn mạnh thêm.

Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ tô điểm cho không gian sống thêm phần trang trọng, tươi mới mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để phường Đồng Sơn tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.