Đồng hành cùng nhân dân, vun đắp tình quân - dân nơi biên giới

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế trao quà tặng con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026. Ảnh: Võ Tiến

* Ngày 22/9, tại xã A Lưới 5 và A Lưới 2, thành phố Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Ban Tổ chức trao 110 suất quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 6 mô hình sinh kế với 6 cặp heo giống, tổng trị giá 130 triệu đồng. Tại xã A Lưới 2, Ban Tổ chức trao 32 suất quà tặng con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng của 12 đơn vị và các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, giao lưu.

Chương trình góp phần hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tăng cường tình đoàn kết quân - dân. (Gia Hưng)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mùa. Ảnh: Văn Tánh

* Ngày 26/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương sửa chữa, gia cố nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mùa, ở thôn Tân Hy, xã Vạn Tường.

Hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia sửa chữa các hạng mục xuống cấp như hệ thống cột, kèo, mái ngói; đồng thời dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở. Hoạt động góp phần giúp Mẹ có nơi ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công và giáo dục cán bộ, chiến sĩ về truyền thống cách mạng, lòng biết ơn. (Văn Tánh)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng hỗ trợ, hướng dẫn cách trồng cây keo cho bà con dân bản. Ảnh: Thanh Giang

* Trong 2 ngày 28 và 29/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp hộ gia đình anh Hồ Thế Xoan, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch trồng 6.000 cây keo giống trên gần 2ha.

Đơn vị hỗ trợ kinh phí mua thêm 2.500 cây keo giống, đồng thời cử lực lượng giúp phát quang, đào hố trồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây.

Bản Rào Tre có 46 hộ, 160 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Chứt, được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp đỡ trong nhiều năm qua; đời sống của bà con ngày càng ổn định về kinh tế và nhiều hộ đã thoát nghèo. (Thanh Giang)

Đại diện Đồn Biên phòng Hải Hòa và các đơn vị tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

* Ngày 1/10, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 phường Tĩnh Gia, Hải Lĩnh, Tân Dân, Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Nhóm thiện nguyện Thiên Ý tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương”, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 212 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua Chương trình “Kết nối yêu thương”, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa, góp phần ổn định cuộc sống và chung tay xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng văn minh, giàu đẹp. (TK)

Tuấn Khang (tổng hợp)