Thêm dư địa giảm lãi suất

Từ ngày mai, 6/11, NHNN can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD; ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026.

Cụ thể, tỷ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD, chênh lệch 305 đồng. Với cơ chế này, các ngân hàng tham gia tạm thời bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn theo tỷ giá xác định trước. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng VND cung ứng ban đầu gần 48.800 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VPS đánh giá NHNN đang chủ động hỗ trợ thanh khoản VND trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng. Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có thể góp phần giảm áp lực thanh khoản và hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng.

Hoán đổi ngoại tệ giúp giải toả áp lực thanh khoản, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Thực ra, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ của NHNN vốn là một công cụ điều hành chính sách tiền tệ được NHNN sử dụng trong những giai đoạn thị trường chịu áp lực về thanh khoản, bên cạnh công cụ thị trường mở.Từ cuối năm ngoái, NHNN cũng đã nhiều lần thực hiện việc hoán đổi ngoại tệ, nhưng chỉ với các kỳ hạn ngắn từ một đến hai tuần.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, cơ quan này đã áp dụng biện pháp này tới 7 lần, thậm chí trong tháng 2 và tháng 9, mỗi tháng NHNN đã sử dụng nghiệp vụ này tới 2 lần. Thế nhưng, điểm đáng chú ý lớn nhất lần này là kỳ hạn giao dịch được kéo dài lên 182 ngày, thay vì từ 3 đến 21 ngày tại những phiên trước đó.

Theo VPS, thời hạn dài hơn giúp các ngân hàng duy trì nguồn thanh khoản ổn định, giảm nhu cầu liên tục tìm nguồn vốn thay thế khi các giao dịch ngắn hạn đáo hạn, qua đó hạn chế rủi ro thiếu hụt thanh khoản. Đáng chú ý, kỳ hạn này cũng bao trùm cuối năm 2026 và những tháng đầu năm 2027, giai đoạn nhu cầu tín dụng, huy động và thanh toán thường tăng theo mùa vụ.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thời gian gần đây có xu hướng tăng, tạo áp lực lên chi phí vốn của các ngân hàng thương mại, thì với chi phí hoán đổi tương đối thuận lợi, giải pháp này giúp các ngân hàng tham gia có thêm nguồn VND để cân đối thanh khoản, qua đó góp phần giảm bớt áp lực lãi suất trong ngắn hạn. Điều này cũng tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng duy trì khả năng cung ứng vốn tới doanh nghiệp.

“NHNN đã lựa chọn công cụ phù hợp với điều kiện thị trường, tận dụng diễn biến tương đối thuận lợi của tỷ giá để hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng. Qua đó, nghiệp vụ này tiếp tục cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, hướng tới mục tiêu ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động tín dụng”, ông Minh nhận xét.

Có phân tích thận trọng hơn, nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research) cho rằng đây là động thái tích cực về hỗ trợ thanh khoản có chọn lọc, chưa phải bước nới lỏng tiền tệ trên diện rộng.

Hiệu quả tiếp theo phụ thuộc đáng kể vào việc NHNN chỉ thực hiện giao dịch một lần hay duy trì công cụ thường xuyên. Nếu được triển khai lặp lại, tác động có thể lớn hơn phạm vi của riêng hạn mức 2 tỷ USD, đồng thời hỗ trợ đáng kể nguồn vốn ngân hàng trong năm 2027.