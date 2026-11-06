Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (6/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 6/11/2026 tại 28 ngân hàng, mức lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa đáng kể, tùy theo kỳ hạn gửi tiền.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất không kỳ hạn phổ biến từ 0,05% đến 0,5%/năm tại các ngân hàng có niêm yết. Bac A Bank, Kienlongbank và Nam A Bank cùng áp dụng mức cao nhất 0,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng dao động chủ yếu từ 2,1% đến 4,75%/năm. Bac A Bank, OCB, PGBank và BVBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất cao nhất ghi nhận ở mức 4,75%/năm tại Bac A Bank, PGBank, BVBank và VietABank. NCB niêm yết 4,7%/năm, trong khi VPBank áp dụng 4,65%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, VPBank dẫn đầu với mức 6,8%/năm. Xếp sau là Bac A Bank với 6,55%/năm; ABBANK niêm yết 6,05%/năm, NCB đạt 6%/năm. Tại kỳ hạn 9 tháng, Bac A Bank tiếp tục đứng đầu với 6,55%/năm, tiếp đến là PGBank với 6,1%/năm và ABBANK với 6,05%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, VPBank áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,9%/năm. PGBank đứng tiếp theo với 6,8%/năm, Bac A Bank đạt 6,6%/năm và VIB niêm yết 6,5%/năm. Một số ngân hàng khác cũng duy trì mức lãi suất từ 6%/năm trở lên như OCB, ABBANK, LPBank, NCB và BVBank.

Ở kỳ hạn dài, VPBank tiếp tục dẫn đầu với 6,9%/năm tại kỳ hạn 18 tháng. PGBank áp dụng 6,8%/năm, trong khi MB Bank niêm yết 6,5%/năm. Với kỳ hạn 24 tháng, VPBank giữ mức 6,9%/năm, PGBank đạt 6,8%/năm và MB Bank niêm yết 6,5%/năm.