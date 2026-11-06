Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm

Áp lực đến từ triển vọng nguồn cung đậu tương dồi dào tại Mỹ, cùng xu hướng điều chỉnh của thị trường dầu thực vật châu Á, đang lấn át tác động hỗ trợ từ đà phục hồi của giá dầu thô.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô thế giới ghi nhận phiên phục hồi kỹ thuật, với dầu Brent tăng 3,9% và WTI tăng 2,7%, sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ tạo lực hỗ trợ cho giá dầu đậu tương, khi các yếu tố cung cầu riêng của thị trường nông sản, đặc biệt là triển vọng nguồn cung đậu tương Mỹ và áp lực giảm giá từ dầu cọ châu Á, tiếp tục chi phối diễn biến giá.

Dù chỉ số USD đã hạ nhiệt về quanh mốc 101,6 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, các nhà nhập khẩu quốc tế vẫn giữ tâm lý thận trọng trước thềm công bố báo cáo mùa vụ tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trên thị trường kỳ hạn, tâm lý thận trọng này cũng có thể khiến các quỹ đầu tư tăng cường cơ cấu danh mục và điều chỉnh vị thế giao dịch.

Theo báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA, tính đến ngày 1/11, vụ thu hoạch đậu tương tại Mỹ đã hoàn tất 88% diện tích, tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước và cao hơn mức trung bình 5 năm là 84%.

Đồng thời, hãng phân tích StoneX vừa nâng dự báo năng suất đậu tương Mỹ lên mức 3,7 tấn/ha, củng cố kỳ vọng sản lượng niên vụ 2026-2027 có thể đạt mức kỷ lục. Triển vọng này tiếp tục gây sức ép lên giá đậu tương khi nguồn cung mới từ vụ thu hoạch tại Mỹ được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, dầu đậu tương còn chịu tác động từ đà suy yếu của các loại dầu thực vật tại châu Á, khi giá dầu cọ trên Sở Giao dịch phái sinh Malaysia giảm 2,6%.

Tại Trung Quốc, lượng dầu cọ tồn kho ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên thị trường dầu thực vật. Trong khi đó, theo ước tính của đại diện COFCO Oils, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong quý IV có thể đạt bình quân khoảng 9,5 triệu tấn mỗi tháng. Triển vọng nguồn cung nguyên liệu dồi dào khiến thị trường thận trọng hơn về khả năng hấp thụ nguồn hàng trong thời gian tới.

Hiện tại, thị trường đang hướng sự chú ý đến một loạt báo cáo quan trọng trong tuần tới, bao gồm Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA vào rạng sáng 10/11, báo cáo ngành dầu cọ Malaysia tháng 10 của MPOB dự kiến công bố lúc 11h30 ngày 10/11 và đặc biệt là Báo cáo Cung cầu Nông sản Thế giới (WASDE) của USDA vào 0h ngày 11/11, theo giờ Việt Nam. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về triển vọng nguồn cung và nhu cầu nông sản trong những tháng cuối năm.

Tại thị trường trong nước, giá chào giao ngay một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại các cảng miền Bắc tương đối ổn định, với khô dầu cọ giữ ở mức 5.200 đồng/kg và khô đậu tương dao động từ 13.500 - 13.570 đồng/kg.

Áp lực nguồn cung tăng, giá các mặt hàng nhóm đậu tương giảm. Ảnh: TL.

Tại miền Nam, một số nhà máy thức ăn thủy sản lớn đã quay lại hỏi mua nguyên liệu giàu đạm cho các hợp đồng giao xa, với thời gian giao hàng từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 4 đến tháng 7/2027. Tuy vậy, các doanh nghiệp chế biến vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước những biến động của tỷ giá USD/VND và giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức, Công ty Cổ phần Hitech Finance cho rằng, đà giảm của giá đậu tương trong phiên phản ánh áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch tại Mỹ. Triển vọng sản lượng có thể đạt mức kỷ lục đang lấn át những tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất khẩu.

Đáng chú ý, khối lượng đậu tương xuất khẩu đã giao đạt mức cao nhất kể từ đầu niên vụ, trong khi doanh số bán xuất khẩu mới lại giảm tới 44% so với tuần trước. Sự trái chiều này cho thấy lượng hàng được giao vẫn duy trì ở mức cao, nhưng tốc độ hình thành các đơn hàng mới đang có dấu hiệu chậm lại. Để giá đậu tương có được lực hỗ trợ bền vững, thị trường cần ghi nhận doanh số bán mới duy trì tích cực, đặc biệt từ Trung Quốc.

Ngoài ra, dự báo nhập khẩu đậu tương Trung Quốc niên vụ 2026 - 2027 của bộ phận phân tích thuộc USDA tại nước này (GAIN) thấp hơn khoảng 4,1% so với dự báo chính thức của USDA, cũng đặt ra những câu hỏi về triển vọng tiêu thụ tại thị trường nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Bà Hiền nhận định, trong ngắn hạn, giá đậu tương vẫn chịu sức ép khi nguồn cung mới từ Mỹ tiếp tục được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, mức độ giảm giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng hấp thụ nguồn cung của các nhà nhập khẩu lớn, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, diễn biến doanh số bán xuất khẩu mới, thay vì chỉ lượng hàng đã giao, sẽ là một chỉ báo quan trọng để đánh giá sức mạnh nhu cầu. Bên cạnh đó, các đơn hàng mới từ Trung Quốc, tiến độ hoàn tất thu hoạch tại Mỹ và kết quả báo cáo cung cầu sắp tới cũng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá.