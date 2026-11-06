Hàn Quốc xây dựng mô hình 'AI chống AI' để đối phó tấn công mạng

Kế hoạch này được công bố tại cuộc họp toàn ngành tài chính về đổi mới hệ thống bảo mật trong thời đại AI, diễn ra ngày 5/11 tại Viện An ninh Tài chính ở Yeouido, Seoul.

Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) Lee Eok-won chủ trì với sự tham dự của đại diện Văn phòng điều phối Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ thông tin - truyền thông, Bộ Nội vụ và an toàn, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân cùng các tổ chức trong ngành tài chính. Tại đây, FSC đã công bố một loạt biện pháp cải cách nhằm xây dựng hệ thống bảo mật phù hợp với môi trường số mới, khi AI vừa trở thành công cụ hỗ trợ phát triển dịch vụ tài chính, vừa bị các đối tượng tấn công mạng khai thác cho các hoạt động xâm nhập hệ thống.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lee Eok-won nhấn mạnh rằng an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật riêng của một bộ phận chuyên trách mà đã trở thành nhiệm vụ quản trị cốt lõi thuộc trách nhiệm trực tiếp của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Ông khẳng định các trường hợp quản lý lỏng lẻo hoặc chậm trễ trong ứng phó với sự cố sẽ bị xem xét trách nhiệm nghiêm khắc theo quy định hiện hành, bao gồm cả trách nhiệm của các giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Theo số liệu do FSC công bố, từ ngày 30/9 đến ngày 3/11, tổng cộng 40 vụ việc xâm nhập hệ thống đã được báo cáo tại 37 tổ chức tài chính. Các vụ việc xảy ra trên diện rộng, không chỉ tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán mà còn tại các doanh nghiệp tài chính điện tử, nền tảng kết nối đầu tư trực tuyến và doanh nghiệp kinh doanh tài sản số. Một số đơn vị tài chính điện tử, nền tảng đầu tư trực tuyến và sàn giao dịch tài sản số đã bị chiếm đoạt tổng cộng khoảng 1 tỷ won.

Trước thực trạng này, FSC cho rằng việc duy trì cơ chế tách biệt mạng nghiêm ngặt như hiện nay có thể hạn chế khả năng khai thác các công nghệ AI tiên tiến phục vụ công tác bảo mật. Vì vậy, cơ quan này dự kiến nới lỏng và tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn quy định tách biệt mạng, đồng thời xây dựng mô hình phòng thủ với định hướng “AI chống lại các cuộc tấn công bằng AI”. FSC cũng sẽ chính thức vận hành lực lượng đặc nhiệm chuyên trách về dỡ bỏ toàn diện quy định tách biệt mạng.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ quy tụ đại diện các cơ quan liên quan của chính phủ như Bộ Khoa học và công nghệ thông tin - truyền thông, Cơ quan tình báo quốc gia, các chuyên gia khu vực tư nhân và lãnh đạo phụ trách công nghệ của các tổ chức tài chính. Theo kế hoạch, các tổ chức tài chính có năng lực nổi bật về AI và bảo mật sẽ được xem xét áp dụng trước các biện pháp nới lỏng, đi kèm yêu cầu xây dựng các lớp bảo vệ thay thế để bảo đảm an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các biện pháp nới lỏng tạm thời đang được áp dụng đối với hoạt động sử dụng AI phục vụ an ninh mạng sẽ được thể chế hóa thành cơ chế thường xuyên. FSC cũng dự kiến tiến hành kiểm tra lỗ hổng bảo mật tại khoảng 580 tổ chức tài chính trước cuối năm, bao phủ toàn bộ các khu vực có thể truy cập từ bên ngoài như trang thông tin điện tử và hệ thống quản lý nhân sự. Vai trò của các giám đốc điều hành, Giám đốc An ninh thông tin (CISO) và cơ chế kiểm soát nội bộ cũng sẽ được rà soát.

Ngoài việc cải cách các quy định đối với hệ thống tài chính truyền thống, FSC còn có kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh tài sản số, đại lý bảo hiểm pháp nhân và doanh nghiệp cho vay, dù không trực tiếp thực hiện giao dịch tài chính điện tử, vẫn có thể phải tuân thủ các quy định bảo mật tương đương theo Luật Giao dịch tài chính điện tử. Cơ quan này đồng thời xem xét khả năng đưa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nền tảng công nghệ có liên kết dịch vụ với các tổ chức tài chính vào phạm vi điều chỉnh của các quy định bảo mật liên quan.