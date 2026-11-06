Bức tranh ngành điện quý III: Có doanh nghiệp lãi tăng bằng lần, có đơn vị giảm hai chữ số

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9 đạt gần 30 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt xấp xỉ 266 tỷ kWh, tăng 9,3%.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 133 tỷ kWh, tương đương khoảng 50% tổng sản lượng. Thủy điện đứng thứ hai với hơn 68 tỷ kWh, chiếm gần 26%; tiếp đến là năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 13% và điện tua bin khí đạt 20 tỷ kWh, chiếm 7,7%.

Trong bối cảnh nhu cầu điện gia tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát điện ghi nhận sự phân hóa. Bên cạnh những đơn vị hưởng lợi từ sản lượng điện bán tăng, kết quả lợi nhuận còn chịu tác động từ điều kiện vận hành, chi phí sản xuất và các khoản thu nhập tài chính riêng của từng doanh nghiệp.

Lợi nhuận nhóm thủy điện phân hóa

Trong nhóm thủy điện, kết quả kinh doanh quý III của các đơn vị ghi nhận diễn biến trái chiều. CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE) ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3.270 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 788 tỷ đồng, tăng 17%.

Động lực tăng trưởng của REE không chỉ đến từ mảng điện mà còn có sự đóng góp của hoạt động cơ điện lạnh. Theo giải trình của công ty, một số dự án thuộc mảng này được nghiệm thu, hoàn thành trong quý, giúp doanh thu tăng thêm 686 tỷ đồng.

Riêng mảng điện đóng góp thêm 44 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó có khoản thu từ hoạt động thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của REE đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Cùng ghi nhận lợi nhuận tăng trong quý III, CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) có doanh thu thuần gần 722 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ gần 90 tỷ đồng, tăng khoảng 20% nhờ doanh thu bán điện cải thiện.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, lợi nhuận ròng của GEG chỉ ở mức khoảng 325 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền so sánh cao của năm trước, khi công ty ghi nhận khoản doanh thu hồi tố từ Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 sau khi hoàn tất đàm phán giá bán điện chính thức.

Bên cạnh đó,CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã: DNH)ghi nhận lợi nhuận ròng quý III đạt khoảng 366 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Trái ngược với đà tăng này, CTCP Thủy điện Hủa Na (Mã: HNA)báo lãi gần 200 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Nhóm nhiệt điện khởi sắc

Đối với nhóm nhiệt điện, nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III, nhờ sản lượng và doanh thu bán điện cải thiện, cùng những yếu tố hỗ trợ riêng.

Tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Mã: POW), doanh thu thuần quý III lên khoảng 16.772 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt khoảng 1.860 tỷ đồng, tăng 130%.

Bên cạnh doanh thu tăng, kết quả của POW còn được hỗ trợ bởi hoạt động tài chính khi lợi nhuận từ mảng này tăng khoảng 98 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng cải thiện, dù chi phí lãi vay cũng gia tăng.

Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng phải thu liên quan đến hoạt động vận hành, bảo dưỡng (O&M) tại Cà Mau, qua đó giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và đóng góp đáng kể vào mức tăng lợi nhuận trong kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng của POW đạt khoảng 6.435 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ.

Cũng ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Mã: PGV) đạt doanh thu thuần quý III gần 11.963 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt khoảng 1.220 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng do sản lượng điện bán tăng khoảng 1,25 tỷ kWh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh còn được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính tăng mạnh và chi phí tài chính giảm, đặc biệt là biến động tích cực của chênh lệch tỷ giá. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của PGV đạt khoảng 3.399 tỷ đồng, tăng 197%.

Cùng hưởng lợi từ sự cải thiện của hoạt động bán điện, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) ghi nhận doanh thu thuần 2.815 tỷ đồng trong quý III, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 76 tỷ đồng, tăng 129%, chủ yếu nhờ sản lượng điện thương phẩm cải thiện. Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của QTP đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 51%.

Tương tự, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) có doanh thu thuần quý III khoảng 2.807 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận ròng gần 419 tỷ đồng, tăng khoảng 95% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, doanh thu bán điện cải thiện là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng của NT2 đạt khoảng 906 tỷ đồng, tăng 57%.