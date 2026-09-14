Thanh Sơn thay đổi sau số tiền 252 tỷ

Sau Mùi Cỏ Cháy năm 2012, Thanh Sơn mất 13 năm mới trở lại màn ảnh rộng. Khoảng thời gian dài tập trung cho sân khấu và truyền hình khiến màn tái xuất của nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, hành trình này không lập tức thuận lợi.

Năm 2025, Thanh Sơn góp mặt trong Yêu Nhầm Bạn Thân, phiên bản Việt hóa từ Friend Zone của Thái Lan. Trong phim, anh vào vai Vũ Trần, một nhạc sĩ có phong cách phong trần, trưởng thành và là nhân vật nằm trong câu chuyện tình cảm của Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng). Đây cũng là lần Thanh Sơn Nam tiến để đảm nhận một vai diễn trung tâm trong phim Tết.

Thanh Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm với Yêu Nhầm Bạn Thân, song bộ phim chưa đạt kỳ vọng về doanh thu.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những dự án điện ảnh Việt cùng thời điểm, Yêu Nhầm Bạn Thân có phần hụt hơi khi doanh thu chỉ khoảng 21,5 tỷ đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng dành cho một phim Tết có dàn diễn viên được chú ý. Thành tích ấy khiến màn trở lại điện ảnh của Thanh Sơn chưa thể tạo được dấu ấn mạnh ngay lập tức.

Nhưng chỉ vài tháng sau, nam diễn viên đã có màn "đổi vận" ngoạn mục với Tử Chiến Trên Không. Đây mới là cột mốc thực sự làm thay đổi vị thế của Thanh Sơn trên màn ảnh rộng.

Trong phim, anh đảm nhận Bình, một chiến sĩ cảnh vệ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm trên chuyến bay bị không tặc khống chế. Khác với hình tượng nam chính tình cảm quen thuộc trên truyền hình, Thanh Sơn phải thể hiện một nhân vật mạnh mẽ, quyết liệt và chịu nhiều áp lực tâm lý. Vai diễn cũng đòi hỏi nam diễn viên làm chủ những phân đoạn hành động với cường độ cao.

Vai Bình trong Tử Chiến Trên Không giúp Thanh Sơn tạo bước ngoặt lớn. Ảnh: FBNV

Tử Chiến Trên Không tạo cú nổ tại phòng vé với doanh thu khoảng 252 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong hành trình điện ảnh của Thanh Sơn tính đến hiện tại. Không chỉ thành công thương mại, vai Bình còn mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2025.

Từ một màn tái xuất chưa thật sự nổi bật, Thanh Sơn nhanh chóng trở thành nam diễn viên góp mặt trong nhóm phim Việt vượt mốc 200 tỷ đồng. Thành công này cũng cho thấy lựa chọn mở rộng sang điện ảnh của anh đang đi đúng hướng.

Lấy đà từ cú bứt phá đó, Thanh Sơn tiếp tục góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực năm 2026 với vai bác sĩ Hải. Dù không phải nhân vật trung tâm, bộ phim vẫn tiếp tục giúp anh có thêm một dấu mốc phòng vé khi đạt khoảng 118,85 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai năm kể từ khi trở lại điện ảnh, Thanh Sơn đã liên tiếp góp mặt trong hai phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Đây là sự thay đổi đáng kể nếu nhìn từ kết quả của Yêu Nhầm Bạn Thân.

Thanh Sơn sắp trở lại màn ảnh rộng với mối quan hệ 'mập mờ' cùng NSƯT Vân Dung trong Án Mạng Karaoke.

Chặng đường tiếp theo của nam diễn viên sẽ là Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 2/10/2026. Trong phim, Thanh Sơn vào vai Trực, còn NSƯT Vân Dung đảm nhận bà Thủy. Trailer hé lộ giữa hai nhân vật từng tồn tại một mối quan hệ tình cảm bí mật, tạo thêm nhiều tò mò cho câu chuyện vụ án.

Nếu tiếp tục thành công, Án Mạng Karaoke sẽ giúp Thanh Sơn hoàn tất hat-trick ba phim liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng kể từ khi trở lại màn ảnh rộng. Sau 13 năm chờ đợi, đây có thể là cột mốc cho thấy Thanh Sơn đã thực sự tìm được vị trí mới tại điện ảnh Việt.