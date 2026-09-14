5 phim Hoa ngữ đáng xem để 'cày' thả ga

1. Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian

Cố Hiểu Kiều do Đồng Lệ Á thủ vai là nhân viên cửa hàng trang sức sống tại năm 2018, luôn tìm kiếm một người đàn ông lý tưởng. Trong khi đó, Lục Minh do Lôi Giai Âm thủ vai là kiến trúc sư sống tại năm 1999 và nuôi ước mơ trở thành nhà phát triển bất động sản.

Một ngày nọ, cả hai bất ngờ tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường và phát hiện không gian sống của họ đã kết nối với nhau dù cách nhau gần 20 năm.

Bộ phim kết hợp kỳ ảo, hài hước và tình cảm, tạo nên câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thú vị. Sự ăn ý giữa Lôi Giai Âm và Đồng Lệ Á cũng giúp mối quan hệ của hai nhân vật trở nên tự nhiên, đáng yêu.

2. Nguyện Ước Bé Nhỏ

Cao Viễn do Bành Dục Sướng thủ vai là nam sinh trung học mắc chứng loạn dưỡng cơ, khiến cơ thể gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Khi biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu quyết định thực hiện một điều ước cuối cùng.

Hai người bạn Hứa Hạo do Vương Đại Lục thủ vai và Trương Chính Dương do Ngụy Đại Huân thủ vai cùng đồng hành với Cao Viễn. Bộ phim đan xen hài hước với câu chuyện về tình bạn, sự hy sinh, mất mát và tình cảm gia đình. Diễn xuất của Bành Dục Sướng là một trong những điểm sáng đáng chú ý.

3. Em Của Thời Niên Thiếu

Em Của Thời Niên Thiếu có sự tham gia của Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi.

Châu Đông Vũ vào vai Trần Niệm, nữ sinh thường xuyên bị bắt nạt tại trường. Trong lúc đối mặt với áp lực thi cử và những tổn thương tuổi mới lớn, cô gặp Tiểu Bắc, thiếu niên có vẻ ngoài bất cần nhưng âm thầm bảo vệ mình.

Phim khai thác các vấn đề như bạo lực học đường, quấy rối, áp lực giáo dục và quá trình trưởng thành. Diễn xuất của Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ góp phần tạo nên sức nặng cảm xúc cho tác phẩm. Phim từng được đề cử tại Oscar lần thứ 93 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

4. Mau Đưa Anh Tôi Đi Giùm Cái

Thời Diệu và Thời Phân là hai anh em có tính cách trái ngược. Thời Diệu thường xuyên phải chịu những trò nghịch ngợm của anh trai nên có lúc chỉ mong anh biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Điều bất ngờ là điều ước ấy thực sự trở thành hiện thực. Thời Diệu bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một đứa con duy nhất, nhưng dần nhận ra đằng sau những trò chọc ghẹo của anh trai là sự quan tâm và bảo vệ.

Bộ phim khai thác tình cảm anh em theo cách hài hước, gần gũi nhưng vẫn đủ sức lấy nước mắt khán giả.

5. Tôi Là Nhân Chứng

Lục Hiểu Tinh do Dương Mịch thủ vai từng là một cảnh sát trẻ nhưng mất người em trai và thị lực sau một vụ tai nạn. Ba năm sau, thành phố xuất hiện hàng loạt vụ phụ nữ mất tích bí ẩn.

Dù không thể trở lại lực lượng cảnh sát, Lục Hiểu Tinh vẫn tham gia điều tra. Sau một lần vô tình lên xe của người đáng ngờ, cô trở thành nhân chứng quan trọng nhờ khả năng ghi nhớ những chi tiết liên quan đến chiếc xe và tài xế.

Tôi Là Nhân Chứng là phiên bản làm lại từ Blind của Hàn Quốc, giữ lại tuyến truyện chính nhưng bổ sung nhiều tình tiết mới. Dương Mịch thể hiện tốt sự chuyển biến giữa vẻ yếu đuối và mạnh mẽ của nhân vật, trong khi những phân cảnh hành động và điều tra tạo nên không khí hồi hộp xuyên suốt bộ phim.