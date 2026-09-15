6 lý do không nên bỏ lỡ Chiêu Dương Công Chúa

Giữa lúc hàng loạt phim cổ trang như Bách Hoa Sát hay Mạc Ly lần lượt khép lại, Chiêu Dương Công Chúa nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều khán giả chú ý. Không đi theo mô-típ ngôn tình ngọt sủng quen thuộc, bộ phim kết hợp yếu tố quyền mưu cung đình, cưới trước yêu sau và chữa lành lẫn nhau, đồng thời ghi điểm nhờ nhịp phim nhanh cùng dàn diễn viên trẻ. Dưới đây là 6 lý do khiến Chiêu Dương Công Chúa trở thành bộ phim đáng xem trong mùa hè này.

1. Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ toan tính

Chiêu Dương Công Chúa sở hữu nhiều yếu tố giúp thu hút khán giả yêu thích dòng phim cổ trang. Ảnh: Weibo

Điểm hấp dẫn đầu tiên của Chiêu Dương Công Chúa nằm ở mối quan hệ nhiều biến động giữa hai nhân vật chính. Phim kể về Thẩm Hiếu (Lý Hoành Nghị), một thư sinh xuất thân nghèo khó quyết tâm thi đỗ làm quan để điều tra cái chết oan khuất của cha. Trong một biến cố bất ngờ, anh nảy sinh mối duyên với Chiêu Dương công chúa Lý Thuật (Khổng Tuyết Nhi), nhưng sau đó lại bị nàng bỏ lại.

Sau khi đỗ Trạng nguyên, Thẩm Hiếu gặp lại Lý Thuật tại yến tiệc Lộc Minh và ngay trong tấu chương đầu tiên đã đứng ra đàn hặc chính vị công chúa này. Từ những màn đấu trí và lợi dụng lẫn nhau, cả hai dần thấu hiểu đối phương, cùng sát cánh vượt qua những biến cố triều đình. Bộ phim đặt ra câu hỏi về lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực khi cả hai ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy chính trị.

2. Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang

Chiêu Dương Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ đại nổi tiếng trên nền tảng văn học Tấn Giang. Ảnh: Weibo

Chiêu Dương Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ đại nổi tiếng trên nền tảng văn học Tấn Giang (Jinjiang Literature City). Nguyên tác xoay quanh những màn đấu trí nơi triều đình cùng mối quan hệ vừa yêu vừa đối đầu giữa Lý Thuật và Thẩm Hiếu.

Việc chuyển thể tác phẩm từng sở hữu lượng độc giả lớn cũng khiến bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít người hâm mộ nguyên tác kỳ vọng phiên bản truyền hình sẽ tái hiện được những tình tiết và tinh thần của câu chuyện gốc.

3. Khổng Tuyết Nhi lột xác với hình tượng "hắc liên hoa"

Khổng Tuyết Nhi hóa thân thành Lý Thuật. Ảnh: Weibo

Sau khi gây chú ý qua các dự án cổ trang trước, đặc biệt là Chiết Yêu, Khổng Tuyết Nhi có cơ hội đảm nhận vai nữ chính với màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Trong phim, cô hóa thân thành Lý Thuật, một công chúa bề ngoài kiêu ngạo, xa hoa và hành động táo bạo nhưng thực chất lại vô cùng mưu lược, tham vọng và biết tính toán. Câu thoại: "Đi đến hôm nay, thứ ta dựa vào không phải may mắn, mà là mưu tính" đã phần nào khắc họa tính cách của nhân vật.

Không giống hình tượng công chúa hiền lành thường thấy trên màn ảnh, Lý Thuật biết tận dụng thân phận, nhan sắc và trí tuệ để bảo vệ bản thân, từng bước thoát khỏi sự khống chế của hoàng quyền và các thế lực trong triều.

4. Lý Hoành Nghị thử sức với hình tượng nam chính nhiều nội tâm

Lý Hoành Nghị tiếp tục thử thách bản thân với vai Thẩm Hiếu. Ảnh: Weibo

Sau thành công của Thiếu Niên Ca Hành, Lý Hoành Nghị tiếp tục thử thách bản thân với vai Thẩm Hiếu.

Cha bị vu oan rồi mất oan, Thẩm Hiếu dành nhiều năm dùi mài kinh sử để bước chân vào triều đình với mục đích duy nhất là tìm ra sự thật phía sau cái chết của cha. Không có thế lực chống lưng, nhân vật phải dựa vào tài năng, sự chính trực cùng khả năng nhẫn nhịn để tồn tại giữa những cuộc đấu đá quyền lực. Đây được xem là một trong những vai diễn có chiều sâu tâm lý đáng chú ý của Lý Hoành Nghị trong thời gian gần đây.

5. Thời lượng ngắn, nhịp phim nhanh, ít tình tiết lê thê

Một trong những ưu điểm được nhiều khán giả đánh giá cao là thời lượng mỗi tập phim chỉ khoảng 30 phút.

Nhờ thời lượng ngắn, Chiêu Dương Công Chúa duy trì nhịp kể chuyện dồn dập, hạn chế các tình tiết kéo dài. Mỗi tập đều cài cắm những nút thắt hoặc tình huống bất ngờ, tạo cảm giác liền mạch và khiến người xem muốn theo dõi tiếp ngay sau khi kết thúc tập trước.

Chiêu Dương Công Chúa duy trì nhịp kể chuyện dồn dập, hạn chế các tình tiết kéo dài. Ảnh: Weibo

6. Không đi theo mô-típ ngôn tình ngọt sủng quen thuộc

Khác với nhiều bộ phim cổ trang lấy chuyện tình yêu làm trung tâm, Chiêu Dương Công Chúa mở đầu bằng sự hiểu lầm, lợi dụng và những toan tính giữa hai nhân vật chính.

Sau lần gặp gỡ đầy biến cố, Thẩm Hiếu và Lý Thuật tái ngộ trong bối cảnh cả hai đều mang theo mục đích riêng. Những lần đối đầu trên triều đình dần xóa nhòa khoảng cách, nhưng đồng thời cũng kéo họ vào mối quan hệ đan xen giữa yêu, hận, niềm tin và sự phản bội. Chính cách xây dựng mối quan hệ nhiều tầng cảm xúc này giúp bộ phim tạo khác biệt so với những tác phẩm ngôn tình cổ trang thiên về yếu tố ngọt sủng.