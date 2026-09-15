6 phim Hoa ngữ ăn khách nhất hiện tại

1. Bạn Gái Thiên Tài

Đây là bộ phim thanh xuân ngọt ngào vừa chính thức lên sóng. Cặp đôi nhan sắc Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên được xem là điểm thu hút lớn nhất của tác phẩm.

Nữ chính Lâm Tri Hạ là thiên tài vật lý có IQ vượt trội, sở hữu tính cách lạnh lùng và đôi chút kiêu hãnh. Trong khi đó, nam chính do Hồ Nhất Thiên đảm nhận là một học bá ấm áp, thông minh và có EQ cao.

Hai người cùng nhau học tập, ôn thi và trải qua quãng thời gian học đường đẹp nhất. Tuy nhiên, trước ngày tốt nghiệp, nam chính bất ngờ rời đi không lời từ biệt vì biến cố gia đình. Nhiều năm sau, Lâm Tri Hạ trở thành nữ giáo sư đại học trẻ nhất trường, còn nam chính lại trở thành sinh viên của cô. Sự đảo ngược thân phận này hứa hẹn mở ra tuyến tình cảm đầy hấp dẫn.

Bạn Gái Thiên Tài do Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên đóng chính. Ảnh: Weibo

2. Ngự Đình Dao

Đây là bộ phim cổ trang quyền mưu với mô-típ "nam nữ cường".

Lần này, nhân vật của Ngô Cẩn Ngôn không còn bị bó hẹp trong những màn đấu đá hậu trạch. Thay vào đó, cô tham gia khoa cử, từng bước nghịch chuyển số phận để trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của triều đình, đồng thời sát cánh cùng vị hoàng đế trẻ xây dựng sự nghiệp.

Phim có nhịp độ nhanh, trung bình ba tập lại xuất hiện một vụ án mới, các nhân vật đều giữ được sự thông minh trong quá trình phá án và đấu trí. Nếu yêu thích những bộ phim nữ cường tập trung vào hành trình lập nghiệp, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngự Đình Dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính. Ảnh: Weibo

3. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Đây là bộ phim tình cảm lấy bối cảnh thời Dân Quốc đang gây chú ý trong mùa phim hè.

Trương Lăng Hách vào vai thiếu gia quân phiệt Mộ Dung Thanh Dịch, người mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhẫn nhịn. Trong khi đó, nữ chính Nhậm Tố Tố là cô gái mồ côi mang trong mình mối thù gia tộc.

Hai người từng là một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng biến cố xảy ra khi nữ chính giả chết để cứu nam chính rồi biến mất suốt ba năm. Khi tái ngộ, thân phận của cả hai hoàn toàn thay đổi. Điều trớ trêu là nữ chính xuất hiện với tư cách vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch. Từ đây, họ bước vào hành trình dò xét, đấu trí và báo thù giữa thời loạn, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính. Ảnh: Weibo

4. Binh Tự Phong Trung Lai

Đây là tác phẩm đề tài quân đội được xem là làn gió mới của mùa phim hè năm nay.

Nhân vật Quách Tử Kiếm do Âu Hào thủ vai trải qua nhiều thất bại và thử thách trước khi dần từ bỏ sự bồng bột để trưởng thành, trở thành một chỉ huy bản lĩnh.

Bộ phim không đi theo lối kể chuyện thần tượng hóa mà tái hiện chân thực cuộc sống và quá trình huấn luyện của người lính hiện đại, mang đến cảm giác hào hùng và đầy nhiệt huyết.

Binh Tự Phong Trung Lai do Âu Hào, Lam Doanh Oánh đóng chính. Ảnh: Weibo

5. Bách Hoa Sát

Bộ phim cổ trang quyền mưu quy tụ Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ trong mô-típ "nam nữ cường".

Nữ chính Thẩm Tịch lên kinh thành theo chỉ hôn, mang theo nhiều tổn thương để từng bước chuyển mình từ "đóa hồng biên cương" thành Quận chúa La Sát, với phương châm có thù tất báo, không tự dằn vặt bản thân.

Nam chính Tiêu Hoa Ung cũng không hề đơn giản. Bề ngoài anh là vị thái tử tưởng chừng bất tài, nhưng thực chất luôn âm thầm che giấu thân phận và điều khiển mọi kế hoạch phía sau. Từ chỗ lợi dụng và dò xét lẫn nhau, hai người dần trở thành cộng sự trên con đường gây dựng sự nghiệp. Nữ chính không phải tiểu thư yếu đuối mà luôn tỉnh táo, biết vận dụng hương đạo để bảo vệ bản thân và theo đuổi mục tiêu của mình.

Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính. Ảnh: Weibo

6. Tước Cốt

Đây là bộ phim cổ trang theo mô-típ "cưới trước yêu sau" với hai nhân vật chính đều mạnh mẽ.

Đây cũng là tác phẩm đầu tiên Amy đảm nhận vai nữ chính và cô được đánh giá đã hoàn thành tốt vai diễn. Nhân vật Tạ Gia Ngư tinh thông cơ quan thuật, bị ép gả cho thế tử Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo), người nổi tiếng mưu mô và khó đoán.

Cả hai liên tục đấu trí, nghi ngờ lẫn nhau trước khi dần nảy sinh tình cảm và khám phá ra bí mật về thân phận của đối phương. Bộ phim gồm 28 tập, có nhịp độ nhanh, không kéo dài lê thê hay lạm dụng tuyến phụ, đồng thời cân bằng hài hòa giữa câu chuyện quốc gia đại nghĩa và tình cảm cá nhân.

Tước Cốt do Hầu Minh Hạo và Amy đóng chính. Ảnh: Weibo