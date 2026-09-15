Hoàng hậu và Dung Ma Ma: Cặp phản diện kinh điển màn ảnh Hoa ngữ

Có những nhân vật chỉ tồn tại trong một bộ phim, nhưng cũng có những nhân vật bước ra khỏi màn ảnh và trở thành một phần ký ức của khán giả. Hoàng hậu và Dung Ma Ma trong Hoàn Châu Cách Cách thuộc trường hợp thứ hai. Nhiều năm sau khi tác phẩm lên sóng, chỉ cần nhắc đến hai cái tên này, khán giả vẫn lập tức nhớ đến những màn đối đầu căng thẳng nơi hậu cung, ánh mắt sắc lạnh của Hoàng hậu hay hình ảnh Dung Ma Ma với vẻ ngoài nghiêm khắc, khiến các nhân vật chính diện không ít lần rơi vào tình thế nguy hiểm.

Thành công của Hoàn Châu Cách Cách từng tạo nên một hiện tượng lớn tại thị trường Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Bộ phim không chỉ đưa Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng hay Châu Kiệt trở thành những ngôi sao được yêu thích, mà còn giúp tuyến phản diện ghi dấu mạnh mẽ. Nếu Tiểu Yến Tử và Tử Vy đại diện cho sự tự do, tình bạn và tình yêu, Hoàng hậu cùng Dung Ma Ma lại đứng ở phía đối lập, nơi quyền lực, địa vị và sự trung thành tuyệt đối chi phối mọi hành động.

Hoàng hậu và Dung Ma Ma - cặp phản diện kinh điển của Hoàn Châu Cách Cách.

Hoàng hậu do Đới Xuân Vinh thể hiện là một trong những nhân vật phản diện đặc biệt của phim. Không cần quá nhiều hành động dữ dội, nữ diễn viên vẫn tạo được cảm giác áp đảo bằng thần thái lạnh lùng, giọng nói và biểu cảm sắc bén. Hoàng hậu luôn ý thức rõ vị trí của mình trong hậu cung, đồng thời tìm mọi cách bảo vệ quyền lợi của bản thân và Vĩnh Kỳ. Nhân vật vì thế không đơn thuần là một người phụ nữ độc ác mà còn đại diện cho cuộc đấu tranh quyền lực trong chốn cung đình.

Điều thú vị là sau nhiều năm, cách nhìn của khán giả dành cho Hoàng hậu cũng có sự thay đổi. Nếu ở thời điểm bộ phim phát sóng, nhân vật gần như bị xem hoàn toàn là phe phản diện, thì khi trưởng thành, một bộ phận khán giả bắt đầu nhìn thấy nhiều lớp tâm lý hơn. Hoàng hậu là người sống trong một môi trường mà địa vị và sự sủng ái luôn có thể thay đổi, đồng thời phải bảo vệ vị trí của mình giữa những mối quan hệ phức tạp trong hậu cung. Chính sự chuyển biến trong cách nhìn ấy khiến nhân vật tiếp tục được bàn luận dù bộ phim đã ra mắt từ rất lâu.

Nếu Hoàng hậu đại diện cho quyền lực thì Dung Ma Ma lại là biểu tượng của lòng trung thành đến cực đoan. Lý Minh Khải đã biến một nhân vật vốn không có quá nhiều đất diễn thành hình tượng khiến người xem khó quên. Dung Ma Ma luôn đứng phía sau Hoàng hậu, sẵn sàng thực hiện những mệnh lệnh của chủ nhân và trở thành người trực tiếp đối đầu với Tiểu Yến Tử, Tử Vy. Những phân cảnh của nhân vật từng khiến không ít khán giả nhỏ tuổi ám ảnh, đến mức hình ảnh Dung Ma Ma trở thành một trong những ký ức đặc trưng của Hoàn Châu Cách Cách.

Một người nắm quyền, một người tận trung, cùng tạo nên tuyến phản diện khó quên.

Đằng sau hình tượng đáng sợ ấy lại là một Lý Minh Khải hoàn toàn khác. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhắc đến việc nữ diễn viên dành rất nhiều tâm sức để nghiên cứu Dung Ma Ma, thay vì chỉ xây dựng nhân vật theo hướng phản diện đơn thuần. Lý Minh Khải từng chia sẻ rằng bà muốn hiểu nguồn gốc của sự trung thành ấy, bởi Dung Ma Ma xem Hoàng hậu như người thân và gần như dành toàn bộ cuộc đời để phục vụ chủ nhân. Chính việc tìm kiếm động cơ phía sau hành động đã giúp nhân vật có chiều sâu hơn trên màn ảnh.

Thành công quá lớn của vai diễn cũng khiến Lý Minh Khải từng phải đối diện với một nghịch lý của nghề diễn: khán giả nhớ nhân vật đến mức gần như quên mất người nghệ sĩ phía sau. Nhiều năm sau Hoàn Châu Cách Cách, Dung Ma Ma vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bình luận về những nhân vật phản diện kinh điển của truyền hình Trung Quốc. Nhưng càng tìm hiểu về Lý Minh Khải, khán giả càng nhận ra khoảng cách giữa nhân vật và đời thực. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của diễn xuất khi một vai diễn đủ thuyết phục có thể sống lâu hơn rất nhiều so với thời gian tác phẩm tồn tại trên màn ảnh.

Đới Xuân Vinh cũng chịu ảnh hưởng tương tự từ hình tượng Hoàng hậu. Sau Hoàn Châu Cách Cách, nữ diễn viên nhiều lần được giao những vai diễn quyền lực trong các tác phẩm cổ trang. Hình ảnh người phụ nữ có địa vị cao, sắc sảo và nghiêm khắc dần trở thành một dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, chính Hoàng hậu mới là vai diễn khiến khán giả nhớ đến Đới Xuân Vinh đầu tiên mỗi khi nhắc đến những nữ phản diện kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Hơn 20 năm trôi qua, Hoàng hậu và Dung Ma Ma vẫn khiến khán giả nhớ mãi.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đã xuất hiện thêm rất nhiều nhân vật phản diện ấn tượng. Thế nhưng Hoàng hậu và Dung Ma Ma vẫn có một vị trí riêng bởi họ gắn với một thời kỳ mà Hoàn Châu Cách Cách từng phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh châu Á. Hai nhân vật từng khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” cuối cùng lại trở thành minh chứng cho sức sống của một vai diễn được thể hiện đủ thuyết phục. Bởi đôi khi, một nhân vật được nhớ lâu không phải vì họ tốt đẹp đến đâu, mà vì diễn viên đã khiến khán giả tin rằng họ thực sự tồn tại.