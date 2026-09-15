NSND Hồng Vân đã có được hạnh phúc sau 7 năm

Mới đây, NSND Hồng Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân hai hình ảnh được đặt cạnh nhau, một khoảnh khắc của 7 năm trước và một hình ảnh hiện tại trong Lên Hương. Sự khác biệt giữa hai thời điểm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù đã nhiều năm trôi qua, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét duyên dáng quen thuộc và khiến nhiều người bất ngờ trước diện mạo hiện tại.

NSND Hồng Vân khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hình ảnh của 7 năm trước và hiện tại trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận tích cực với những hình ảnh của NSND Hồng Vân. Một người viết: "7 năm không thay đổi chút nào cô ạ, vẫn duyên như ngày nào". Trong khi đó, một khán giả khác cũng dành lời khen ngợi cho vai diễn mới của Hồng Vân trong Lên Hương: "Con mới đi xem hôm qua, thiệt hay, thiệt vui và hồi hộp…vai này u dễ thương quá". Những phản hồi này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của Hồng Vân sau nhiều năm làm nghề. Không chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn trong quá khứ, nữ nghệ sĩ còn có thể tạo thiện cảm với khán giả bằng những hình tượng mới trên màn ảnh.

NSND Hồng Vân là một trong những gương mặt gạo cội của nghệ thuật Việt Nam. Bà được khán giả biết đến qua sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh, đồng thời ghi dấu với khả năng hóa thân đa dạng. Có thời điểm Hồng Vân lấy nước mắt khán giả bằng những vai người mẹ lam lũ, tảo tần. Nhưng ở một hình tượng khác, bà lại có thể tạo tiếng cười bằng lối diễn tự nhiên, sắc sảo và giàu duyên. Chính sự linh hoạt này giúp nữ nghệ sĩ không bị đóng khung trong một dạng nhân vật nhất định.

Bên cạnh diễn xuất, Hồng Vân còn dành nhiều năm cho sân khấu với vai trò một người làm nghề, đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Vì thế, hành trình nghệ thuật của bà không chỉ được tính bằng số lượng vai diễn mà còn nằm ở những đóng góp lâu dài cho sân khấu và điện ảnh.

Sau 7 năm kể từ khoảnh khắc cũ được chia sẻ lại, Hồng Vân liên tục xuất hiện trên màn ảnh với nhiều diện mạo mới. Điều đáng nói là giữa hai thời điểm ấy, điện ảnh Việt cũng đã có nhiều thay đổi. Thị trường phim trong nước ngày càng sôi động, các tác phẩm liên tục tìm kiếm những cách kể chuyện mới và khán giả cũng có nhiều lựa chọn hơn.

Trong Lên Hương, Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người mẹ đơn thân khá giả và là chủ một tiệm vịt quay lớn. Đằng sau vẻ ngoài có phần hào nhoáng, nhân vật lại mang nhiều bất an khi cậu con trai duy nhất có những lựa chọn về sự nghiệp và tình yêu trái với mong muốn của bà.

Vai bà Sáu Vàng trong Lên Hương cho phép Hồng Vân phát huy thế mạnh về diễn xuất hài hước và tâm lý. Ảnh: NSX

Đây tiếp tục là dạng vai cho phép Hồng Vân phát huy thế mạnh về biểu cảm và khả năng xử lý những tình huống vừa hài hước vừa có chiều sâu tâm lý. Nhân vật bà Sáu Vàng không đơn thuần được xây dựng để tạo tiếng cười mà còn có những mâu thuẫn riêng trong cách yêu thương và bảo vệ con.

Lên Hương cũng có khởi đầu tích cực khi vượt mốc 31 tỷ đồng doanh thu sau những ngày chiếu sớm. Trên trang cá nhân, Hồng Vân không giấu được niềm vui trước ngày phim chính thức đến với khán giả: "Trời ơi là hạnh phúc…vậy là hôm nay 14/9 đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc rồi. Cảm ơn khán giả yêu thương". Những chia sẻ giản dị này phần nào cho thấy sự hào hứng của nữ nghệ sĩ trước một dự án mới cũng như tình cảm dành cho bộ phim sau quá trình đồng hành cùng ê-kíp.

Ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn liên tục xuất hiện trong những dự án mới và không ngừng làm phong phú thêm gia tài vai diễn. Nữ nghệ sĩ không cần thay đổi hoàn toàn hình ảnh để tạo sự chú ý, bởi kinh nghiệm, nét duyên và khả năng xử lý nhân vật đã trở thành những lợi thế riêng sau nhiều năm làm nghề. Với Lên Hương, Hồng Vân tiếp tục mang đến một hình tượng khác biệt, qua đó cho thấy sức bền của một nghệ sĩ vẫn còn nhiều năng lượng dành cho màn ảnh.

Sau 7 năm, Hồng Vân vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật và nhận được tình cảm từ khán giả. Ảnh: FBNV

Có lẽ vì thế, hai bức ảnh ở hai thời điểm khác nhau được Hồng Vân đặt cạnh nhau cho thấy một chặng đường mà nữ nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật. Điện ảnh thay đổi, thị hiếu khán giả thay đổi, nhưng Hồng Vân vẫn có mặt trong những câu chuyện mới và tiếp tục tạo ra những nhân vật để khán giả nhớ đến.

Sau 7 năm, điều đáng mừng không chỉ nằm ở việc Hồng Vân vẫn giữ được vẻ duyên dáng như lời khán giả nhận xét, mà ở chỗ nữ nghệ sĩ vẫn có thể làm nghề theo cách của mình. Từ sân khấu đến truyền hình rồi điện ảnh, Hồng Vân vẫn tiếp tục thử sức, làm mới bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng vai diễn. Và có lẽ, đó chính là hạnh phúc mà Hồng Vân đã giữ được sau nhiều năm: vẫn được làm công việc mình yêu thích, vẫn có những vai diễn mới để chinh phục và quan trọng hơn là vẫn nhận được tình cảm của khán giả trên hành trình nghệ thuật chưa có dấu hiệu dừng lại.