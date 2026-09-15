Buồn cho nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Nam nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, được khán giả biết đến qua lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười. Bên cạnh sân khấu, Quang Minh cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh, đảm nhận đa dạng các tuyến nhân vật, từ hài hước, đời thường đến những dạng vai có màu chiều sâu tâm lý.

Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn duy trì công việc diễn xuất và tích cực góp mặt trong các dự án mới. Vào dịp lễ 30/4 vừa qua, nam nghệ sĩ cùng lúc góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Hai tác phẩm lựa chọn hướng khai thác khác nhau, song đều trao cho Quang Minh những vai diễn phụ để anh phát huy sở trường diễn xuất.

Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Quang Minh đảm nhận vai Cao Lương, một nhà sản xuất phim mang tính cách thực dụng và nhiều toan tính. Anh phát huy được lối diễn tự nhiên cùng khả năng tung hứng vốn là thế mạnh. Cách thể hiện của nam nghệ sĩ giúp nhân vật giữ được màu sắc hài hước, phù hợp với không khí chung của tác phẩm.

Song song với đó, Quang Minh xuất hiện trong Trùm Sò với vai Thầy Đề. Đây cũng là một vai phụ mang màu sắc hài hước nhưng sự trào phúng rõ nét hơn. Với kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, nam nghệ sĩ xử lý nhân vật theo hướng tự nhiên, duyên dáng, tận dụng biểu cảm và cách tung hứng để tạo tiếng cười.

Tuy nhiên, đáng buồn là những điểm sáng về diễn xuất của Quang Minh nói riêng, cùng dàn diễn viên nói chung chưa thể chuyển hóa thành kết quả thương mại tương xứng tại phòng vé. Đại Tiệc Trăng Máu 8 chỉ thu khoảng 33 tỷ đồng, trong khi Trùm Sò dừng lại ở khoảng 17,5 tỷ đồng. Hai con số này khá khiêm tốn nếu đặt cạnh kỳ vọng dành cho các tác phẩm ra mắt trong cùng mùa phim lễ.

Quang Minh đảm nhận vai Cao Lương.

Dẫu vậy, doanh thu của một bộ phim không thể được quyết định bởi riêng một diễn viên. Thành tích phòng vé là kết quả của nhiều yếu tố, từ chất lượng kịch bản, cách triển khai câu chuyện, chiến lược truyền thông, thời điểm phát hành cho đến mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Với riêng Quang Minh, kết quả này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi nhìn lại dấu mốc mà nam nghệ sĩ từng có trước đó. Trong Làm Giàu Với Ma, Quang Minh góp mặt trong tác phẩm đạt doanh thu hơn 128 tỷ đồng. Thành tích này trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng, đồng thời cho thấy anh từng có cơ hội góp mặt trong một dự án đủ sức chinh phục đông đảo khán giả tại phòng vé.

Quang Minh xuất hiện trong Trùm Sò với vai Thầy Đề.

Dù vậy, hai bộ phim có doanh thu chưa tốt không làm lu mờ hành trình nghệ thuật của Quang Minh. Ở tuổi 67, anh vẫn bền bỉ với màn ảnh và tiếp tục tìm kiếm những vai diễn phù hợp. Trong tương lai, khán giả vẫn có thể chờ đợi một vai diễn mới giúp nam nghệ sĩ tìm lại dấu ấn phòng vé.