Trường Giang đã đúng khi dũng cảm nói lời xin lỗi

Sau hơn một tuần những câu chuyện trong quá khứ bất ngờ được nhắc lại, Trường Giang đã chọn cách đối diện thay vì im lặng. Tối 14/9, nam nghệ sĩ viết tâm thư gửi đến khán giả, đồng nghiệp và những người đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm làm nghề.

Đáng chú ý, Trường Giang không đi sâu phân trần đúng - sai, cũng không cố tìm một lý do để biện minh cho những gì từng xảy ra. Trường Giang thừa nhận bản thân có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng, sau đó nói lời xin lỗi. Có lẽ, điều đáng trân trọng nhất trong câu chuyện lần này nằm ở hai chữ “đối diện”.

Trường Giang chọn cách đối diện với ồn ào lần này bằng tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân.

Trường Giang không phải nghệ sĩ chưa từng gây tranh cãi. Trong hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang từng có những hành động, phát ngôn khiến khán giả không hài lòng. Có những chuyện ở thời điểm xảy ra đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều và khi nhìn lại, chính người trong cuộc cũng thừa nhận rằng bản thân có thể đã làm tốt hơn.

Nhưng thừa nhận những điều chưa tốt không đồng nghĩa với việc phủ nhận thành công của hiện tại. Và lời xin lỗi cũng không phải một cách để xóa sạch quá khứ.

Trường Giang hiểu điều đó. Anh viết: “Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi”. Câu nói cho thấy nam nghệ sĩ không đặt kỳ vọng rằng chỉ cần nói lời xin lỗi thì mọi chuyện sẽ lập tức được bỏ qua. Anh chỉ nhận phần thiếu sót thuộc về mình và mong những câu chuyện đã qua không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của những người liên quan. Đây là điều đáng ghi nhận ở một nghệ sĩ đang đứng trước sức ép từ dư luận.

Showbiz vốn là nơi hình ảnh và hào quang có giá trị rất lớn. Một nghệ sĩ mất nhiều năm để xây dựng tên tuổi, nhưng đôi khi chỉ một câu chuyện cũng có thể khiến hình ảnh ấy đứng trước những tranh luận gay gắt. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn dễ dàng nhất có thể là im lặng hoặc tìm cách bảo vệ mình. Còn nói ra rằng “mình đã chưa đủ tinh tế”, “mình đã chưa đủ chín chắn” lại cần một sự can đảm khác.

Bởi khi nói lời xin lỗi trước công chúng, người nghệ sĩ cũng phải chấp nhận rằng không phải ai cũng sẽ tha thứ, không phải mọi đánh giá đều lập tức thay đổi.

Vì thế, điều đáng tuyên dương không nằm ở việc Trường Giang có một quá khứ hoàn hảo. Anh không hoàn hảo, và chính anh cũng thừa nhận điều đó. Điều đáng trân trọng là sau những va vấp, Trường Giang vẫn đủ bình tĩnh để nhìn lại mình.

Điều đáng trân trọng là sau những va vấp, Trường Giang vẫn đủ bình tĩnh để nhìn lại mình.

Đặc biệt, Trường Giang không chỉ xin lỗi những người từng tổn thương vì mình mà còn nhắc đến đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng anh trong các chương trình cũ. Nam nghệ sĩ mong họ không vì những câu chuyện liên quan đến mình mà bị gọi tên, suy diễn hay chịu ảnh hưởng. Điều đó cho thấy Trường Giang ý thức được rằng với tư cách một người nổi tiếng, những gì mình làm đôi khi không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân.

Một nghệ sĩ có trách nhiệm không nhất thiết phải là người chưa từng mắc sai lầm. Đó có thể là người hiểu rằng mình có ảnh hưởng đến người khác, biết nhận phần trách nhiệm khi cần và quan trọng nhất là biết rút ra bài học.

20 năm làm nghề, Trường Giang có quyền nhìn lại mình của ngày hôm qua để bước tiếp với một phiên bản trưởng thành hơn. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách một người đối diện với quá khứ hoàn toàn có thể thay đổi.

20 năm làm nghề, Trường Giang có quyền nhìn lại mình của ngày hôm qua để bước tiếp với một phiên bản trưởng thành hơn.

Và trong thời điểm hào quang đôi khi khiến người nghệ sĩ phải cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình bằng mọi giá, dám thừa nhận mình từng chưa tốt, dám nói lời xin lỗi và dám nhận trách nhiệm, suy cho cùng, cũng là một dạng bản lĩnh. Trường Giang có thể chưa hoàn hảo nhưng ít nhất lần này, anh đã chọn không chạy trốn khỏi những điều chưa hoàn hảo ấy.