Trường Giang lên tiếng giữa bão drama clip cũ: 'Có những tổn thương không thể nhẹ đi bằng lời xin lỗi'

Trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội suốt hơn một tuần qua khi hàng loạt đoạn clip trích từ các chương trình truyền hình cũ bị công chúng khơi lại, Trường Giang phải đối mặt với không ít luồng ý kiến trái chiều về chuẩn mực ứng xử.

Đứng trước áp lực dư luận, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ dài trên trang cá nhân. Trong chia sẻ mới nhất, Trường Giang cho biết anh đang lựa chọn dành khoảng thời gian nhìn nhận lại bản thân: "Hơn một tuần qua là dịp để Giang nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng."

Nói về những hình ảnh trong quá khứ, ông xã Nhã Phương bộc bạch: "Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng." Nam diễn viên thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến những người từng vì mình mà chịu ảnh hưởng, đồng thời trải lòng đầy day dứt: "Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình."

Đáng chú ý, Trường Giang cũng bày tỏ mong muốn bảo vệ đồng nghiệp và hy vọng công chúng không tiếp tục xáo trộn cuộc sống hiện tại của những người liên quan.

Anh trải lòng: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai." Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ tha thiết nhắn gửi người hâm mộ dừng việc tranh cãi: "Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực."

Khép lại dòng trạng thái, Trường Giang nhìn nhận chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật với tinh thần cầu thị và chấp nhận thực tại: "Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày."

Nam nghệ sĩ khẳng định ở thời điểm hiện tại, điều quý giá nhất đối với anh chính là "gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình".