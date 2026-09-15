Số tiền 60 tỷ đã giúp được Ninh Dương Lan Ngọc

Ra mắt năm 2017, Cô Ba Sài Gòn đạt doanh thu khoảng 60 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Con số này không chỉ giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt có thành tích thương mại nổi bật thời điểm đó mà còn góp phần quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của Ninh Dương Lan Ngọc trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai Như Ý, cô gái xuất thân từ gia đình có truyền thống may áo dài nhưng lại dành tình yêu cho thời trang phương Tây. Sau một biến cố kỳ lạ, Như Ý xuyên không từ Sài Gòn năm 1969 đến thời hiện đại và phải đối diện với chính những lựa chọn của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn với vai Như Ý trong Cô Ba Sài Gòn.

Vai diễn đòi hỏi Lan Ngọc thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, từ một cô gái kiêu kỳ, bướng bỉnh đến những khoảnh khắc yếu đuối và trưởng thành. Đây cũng là dạng nhân vật giúp nữ diễn viên tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa sau những vai diễn gây chú ý trước đó.

60 tỷ đồng doanh thu vì thế trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong bảng thành tích phòng vé của Lan Ngọc. Theo thống kê từ báo chí, trước và sau Cô Ba Sài Gòn, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao như Tấm Cám: Chuyện chưa kể khoảng 67 tỷ đồng, Gái già lắm chiêu 2 khoảng 62 tỷ đồng, Gái già lắm chiêu 3 khoảng 165 tỷ đồng và Cua lại vợ bầu khoảng 192 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá trị của Cô Ba Sài Gòn với Lan Ngọc không chỉ nằm ở doanh thu. Bộ phim còn giúp cô có thêm dấu ấn về chuyên môn khi tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Lan Ngọc cũng nhận Giải Gương mặt châu Á tại Liên hoan phim châu Á Osaka nhờ vai diễn trong phim.

Thành công của Cô Ba Sài Gòn góp phần củng cố danh xưng “ngọc nữ màn ảnh” của Lan Ngọc.

Bản thân Cô Ba Sài Gòn cũng tạo được tiếng vang khi giành giải Phim điện ảnh xuất sắc tại Cánh Diều Vàng và được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài.

Quan trọng hơn, thành công của tác phẩm giúp hình ảnh Lan Ngọc ngày càng gắn với danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”. Nếu Cánh đồng bất tận giúp cô bước ra ánh sáng và Tấm Cám: Chuyện chưa kể cho thấy khả năng thử sức với vai diễn gai góc, thì Cô Ba Sài Gòn tiếp tục củng cố hình ảnh một nữ diễn viên vừa có sức hút thương mại, vừa có khả năng tạo dấu ấn về diễn xuất.

Nhiều năm sau, 60 tỷ đồng của Cô Ba Sài Gòn vẫn là một phần đáng chú ý trong “gia tài” phòng vé của Lan Ngọc. Quan trọng hơn, đây là cột mốc góp phần hoàn thiện vị thế của cô như một trong những gương mặt nữ nổi bật của điện ảnh Việt.