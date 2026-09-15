Trường Giang xin lỗi

Sau khoảng 10 ngày liên tục bị réo tên trên các nền tảng mạng xã hội, Trường Giang lên tiếng. Anh nhìn lại hành trình làm nghề và gửi lời xin lỗi.

“Có những điều ngày trước tôi nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, tôi hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Tôi xin lỗi những người từng vì tôi mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, Trường Giang giải thích.

Nam nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu thương, ủng hộ anh trong nhiều năm qua vì đã khiến họ phải bận lòng. Anh khẳng định không mong khán giả vì thương mình mà tiếp tục tranh luận hoặc lên tiếng bênh vực.

“Tình cảm đó, tôi hiểu và thật sự trân trọng”, Trường Giang chia sẻ.

Trường Giang mong đồng nghiệp không bị ảnh hưởng vì chuyện cũ.

Trường Giang nhắc đến những người từng xuất hiện cùng anh trong các chương trình trước đây. Anh cho biết sau nhiều năm, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Vì vậy, anh mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bất kỳ ai.

Trường Giang mong đồng nghiệp và những người từng tham gia chương trình cũ không bị gọi tên, suy diễn hoặc chịu ảnh hưởng từ những tranh luận đang diễn ra trên mạng xã hội.

“Hai mươi năm làm nghề, có điều tôi làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều tôi có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với tôi là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình”, Trường Giang tiếp tục trần tình.

Những ngày qua, nhiều video, hình ảnh và phát ngôn cũ của Trường Giang được chia sẻ trở lại trên Threads. Một số đoạn tương tác giữa anh với đồng nghiệp, khách mời và người chơi trong các game show tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều người cho rằng một số câu nói, hành động của nam nghệ sĩ thiếu tinh tế hoặc chưa phù hợp với hoàn cảnh.

Giữa lúc chồng vướng chỉ trích, Nhã Phương có động thái gây chú ý.

Các nội dung được chia sẻ phần lớn là tư liệu từ chương trình đã phát sóng trước đây. Khi được đặt trong bối cảnh hiện tại, những khoảnh khắc này tạo ra các cách nhìn và tranh luận khác nhau trên mạng xã hội.

Một số nghệ sĩ từng xuất hiện trong các chương trình có Trường Giang cũng bị gọi tên, kéo theo suy diễn liên quan đến câu chuyện cũ.

Trong hơn một tuần qua, Trường Giang gần như không trực tiếp phản hồi những tranh luận này. Đây là lần đầu anh lên tiếng và gửi lời xin lỗi đồng nghiệp, khán giả.

Trước đó, giữa lúc Trường Giang trở thành chủ đề của nhiều cuộc bàn luận, Nhã Phương đăng tải hình ảnh ôm chồng nhưng không kèm theo chia sẻ. Bài đăng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, tuy nhiên không thể khiến dư luận hạ nhiệt.