5 loại thực phẩm không nên bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh

Cánh cửa tủ lạnh thường được thiết kế với nhiều ngăn nhỏ, phù hợp để đựng chai nước, gia vị, nước sốt và một số thực phẩm đóng chai. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có nhiệt độ kém ổn định hơn so với các ngăn bên trong.

Nguyên nhân là mỗi lần mở cửa, không khí ấm từ bên ngoài tràn vào khiến nhiệt độ tại khu vực này thay đổi. Việc đóng mở tủ lạnh liên tục có thể khiến thực phẩm nhạy cảm với nhiệt độ không được bảo quản trong điều kiện lý tưởng.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm không nên đặt ở cánh cửa tủ lạnh.

1. Sữa tươi

Sữa tươi là thực phẩm cần được bảo quản lạnh liên tục để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và duy trì chất lượng.

Tuy nhiên, cánh cửa tủ lạnh lại là nơi thường xuyên chịu tác động từ nhiệt độ bên ngoài. Nếu đặt sữa tại đây, nhiệt độ có thể dao động mỗi lần mở cửa, khiến điều kiện bảo quản không còn ổn định.

Vì vậy, sữa tươi nên được đặt ở các ngăn bên trong tủ lạnh, nơi có nhiệt độ ổn định hơn. Người dùng cũng cần chú ý bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì và không để sữa ở ngoài nhiệt độ phòng quá lâu.

2. Trứng

Nhiều gia đình có thói quen đặt trứng vào khay chuyên dụng được thiết kế ngay trên cánh cửa tủ lạnh. Tuy nhiên, đây không phải vị trí lý tưởng để bảo quản loại thực phẩm này.

Trứng cần được giữ ở nhiệt độ ổn định. Việc nhiệt độ thay đổi thường xuyên có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản.

Tốt nhất, nên giữ trứng trong hộp đựng ban đầu và đặt ở ngăn bên trong tủ lạnh thay vì khay trên cánh cửa. Cách này cũng giúp hạn chế trứng bị va đập, nứt vỡ trong quá trình sử dụng.

3. Thịt và cá tươi

Thịt và cá tươi là những thực phẩm dễ bị hư hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Đây cũng là nhóm thực phẩm cần được kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt để hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh.

Cánh cửa tủ lạnh không phù hợp để đặt thịt, cá tươi do nhiệt độ tại khu vực này thường xuyên biến động. Thay vào đó, người dùng nên đặt chúng trong ngăn lạnh có nhiệt độ phù hợp, sử dụng hộp kín hoặc túi chuyên dụng để tránh nước thịt, cá rò rỉ và làm nhiễm khuẩn các thực phẩm khác.

Nếu chưa sử dụng trong thời gian ngắn, thịt và cá nên được chia thành từng phần, đóng gói kín rồi bảo quản trong ngăn đông theo nhu cầu.

4. Thực phẩm đã chế biến

Thức ăn đã nấu chín như thịt kho, cá chiên, canh hoặc các món ăn còn thừa sau bữa cơm cũng không nên đặt ở cánh cửa tủ lạnh.

Những thực phẩm này cần được làm lạnh và bảo quản đúng cách để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Trong khi đó, khu vực cánh cửa thường xuyên thay đổi nhiệt độ, không phải nơi phù hợp để lưu trữ thức ăn đã chế biến.

Người dùng nên chia thức ăn thành các hộp nhỏ, đậy kín và đặt ở ngăn bên trong tủ lạnh. Đặc biệt, không nên để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu thời tiết trên 32 độ C, thời gian này nên rút xuống còn 1 giờ.

5. Các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai mềm

Sữa chua và các loại phô mai mềm cũng cần được bảo quản lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là những thực phẩm dễ bị ảnh hưởng nếu nhiệt độ bảo quản không ổn định.

Nếu thường xuyên đặt chúng ở cánh cửa tủ lạnh, sự thay đổi nhiệt độ có thể làm giảm chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến thời gian sử dụng.

Do đó, người dùng nên ưu tiên đặt sữa chua, phô mai mềm ở các ngăn bên trong tủ lạnh, đồng thời đóng kín bao bì sau khi mở và sử dụng trong thời gian khuyến nghị.

Lưu ý khi sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh

Để bảo quản thực phẩm an toàn, người dùng nên duy trì nhiệt độ ngăn mát ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn, ngăn đông ở mức -18 độ C hoặc thấp hơn. Đây là mức nhiệt được khuyến nghị nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hư hỏng và bệnh truyền qua thực phẩm.

Ngoài ra, cần phân loại thực phẩm sống và thực phẩm chín, không để nước từ thịt cá tươi rò rỉ sang các món ăn khác. Thức ăn thừa nên được đựng trong hộp kín, làm lạnh sớm và không nên bảo quản quá lâu.

Cánh cửa tủ lạnh phù hợp hơn với những sản phẩm có khả năng chịu được sự dao động nhiệt độ tương đối tốt, chẳng hạn như một số loại gia vị, nước sốt và đồ uống có hướng dẫn bảo quản phù hợp.

Việc sắp xếp thực phẩm đúng vị trí không chỉ giúp duy trì chất lượng món ăn mà còn góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong mỗi gia đình.