Massage mặt có thực sự hiệu quả?

Các chuyên gia cho rằng kỹ thuật massage có lợi cho làn da, nhưng không thể đảo ngược quá trình lão hóa. Ảnh minh họa: Red Note.

Các liệu pháp massage mặt tập trung vào giải phóng cân cơ, dẫn lưu bạch huyết, massage mô sâu hay kỹ thuật buccal, massage từ bên trong khoang miệng, ngày càng được quảng bá với khả năng giảm sưng, cải thiện chất lượng da và làm rõ đường nét gò má, hàm.

Su-Man Hsu, chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng tại Anh, cho rằng gương mặt không chỉ gồm lớp da bên ngoài mà là một hệ thống liên kết giữa cơ, cân mạc, cấu trúc xương và hệ bạch huyết. Chia sẻ trên Financial Times, bà cho biết các kỹ thuật massage tác động sâu có thể kích thích thụ thể ở da, cân mạc và màng xương, qua đó hỗ trợ tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết và chuyển hóa mô.

Những tác động này có thể giúp da trông sáng hơn, giảm cảm giác căng cứng và hỗ trợ hoạt động của nguyên bào sợi, loại tế bào tham gia sản xuất collagen trong da.

Giảm sưng, săn chắc da

Mỗi kỹ thuật lại hướng tới một lớp mô khác nhau. Hsu đánh giá gua sha, phương pháp massage bằng dụng cụ cạo da có nguồn gốc từ y học truyền thống Trung Quốc, đặc biệt phù hợp với mục tiêu dẫn lưu bạch huyết, cải thiện bề mặt da và làm đường viền hàm rõ hơn. Một số phương pháp khác tập trung kích thích cơ mặt và vùng quanh màng xương nhằm cải thiện trương lực mô.

Gương mặt có thể trông thon gọn, săn chắc hơn ngay sau một buổi massage. Ảnh minh họa: Red Note.

Katie Light, chuyên gia trị liệu da mặt toàn diện tại Anh từng phát triển chương trình chăm sóc cho De Mamiel và Aromatherapy Associates, cho rằng massage bằng đầu ngón tay cũng có thể tác động trực tiếp đến cơ và cân mạc, từ đó giảm tình trạng co cứng và căng cơ.

Với kỹ thuật buccal, Light cho rằng quá trình trị liệu nên bắt đầu từ vai, cổ và đầu. Khi cơ và cân mạc ở các vùng này được thư giãn, việc massage vùng miệng và hàm có thể tạo cảm giác giải phóng căng thẳng.

Teresa Tarmey, chuyên gia chăm sóc da từng làm việc với các ngôi sao như Sienna Miller và Kate Moss, cho biết massage mặt có thể giúp gương mặt trông thon gọn và săn chắc hơn ngay sau một buổi trị liệu. Tuy nhiên, để cải thiện rõ rệt hơn về vẻ ngoài và sức khỏe làn da, phương pháp này cần được thực hiện đều đặn trong thời gian dài.

Nisha Masson, nhà sáng lập trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện Aumaya Holistic Wellbein, cũng cho rằng massage không tạo ra hiệu ứng tương tự tiêm thẩm mỹ hay phẫu thuật. Lợi ích dễ nhận thấy nhất thường là giảm căng cơ và hạn chế tình trạng giữ nước dưới mô, khiến gương mặt bớt sưng, trông rõ nét và thư giãn hơn.

Hiệu quả mang tính tạm thời

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho rằng không nên kỳ vọng massage có thể nâng cơ hay thay đổi cấu trúc gương mặt lâu dài.

Chuyên gia chăm sóc da Joanne Evans (Anh) cho biết massage đúng kỹ thuật có thể giúp gương mặt trông săn chắc hơn nhờ giảm tích tụ dịch, thư giãn cơ và cải thiện tuần hoàn máu. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ mang tính tạm thời, không thể phục hồi collagen hay lượng mô mất đi do lão hóa.

Bác sĩ da liễu Derrick Phillips (Anh) cũng cho rằng massage, dẫn lưu bạch huyết và tác động cân mạc có thể tạo ra thay đổi nhìn thấy được, nhưng phần lớn không phải biến đổi cấu trúc lâu dài.

Hình dáng khuôn mặt được quyết định bởi nhiều lớp, trong đó xương tạo khung nền, còn các khoang mỡ nông và sâu quyết định thể tích và đường nét. Massage không thể thay đổi hình dạng xương ở người trưởng thành, phục hồi lượng mỡ đã mất, đưa các khoang mỡ trở lại vị trí cũ hay sửa chữa dây chằng đã giãn.

Buccal được quảng bá là phương pháp massage giúp tạo đường nét gương mặt tự nhiên. Ảnh minh họa: @edeniaheadspa.

Bác sĩ Costas Papageorgiou, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại The Wellness Clinic thuộc Harrods (Anh), cho biết massage giúp gương mặt trông thon gọn tức thì nhờ cải thiện tuần hoàn máu, giảm tích tụ dịch và thay đổi độ căng của mô. Massage thường xuyên có thể cải thiện một số đặc tính của da và cơ, nhưng không thể thay đổi cấu trúc gương mặt.

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên kéo dài 8 tuần được công bố trên PubMed, cơ sở dữ liệu nghiên cứu y sinh của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, ghi nhận sự cải thiện có thể đo lường ở đường nét gương mặt của nhóm sử dụng gua sha và con lăn massage mặt. Gua sha chủ yếu làm thay đổi trương lực và độ cứng của cơ, còn con lăn cho thấy cải thiện ở một số chỉ số đàn hồi da.

Dù vậy, bằng chứng khoa học hiện vẫn còn hạn chế. Phần lớn nghiên cứu chưa chứng minh những thay đổi này có thể duy trì trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi ngừng trị liệu.

Theo chuyên gia Teresa Tarmey, massage mặt có thể mang lại hiệu quả nhất định, nhưng kết quả sẽ tốt hơn khi kết hợp với chăm sóc da đúng cách và các công nghệ thẩm mỹ như sóng vô tuyến (RF) vi điểm hoặc sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU). Những phương pháp này giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ săn chắc và giảm tình trạng da chảy xệ.