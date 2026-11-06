3 phút quyết định cứu vùng não cho người đàn ông đột quỵ sau 12 giờ

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận người đàn ông 39 tuổi trong tình trạng rối loạn ý thức, liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Đáng chú ý, thời điểm nhập viện đã hơn 12 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, vượt xa cửa sổ 4,5 giờ của phương pháp tiêu sợi huyết thông thường.

Kết quả chụp CT sọ não và dựng hình mạch máu cho thấy người bệnh không bị tắc mạch máu lớn, không có chỉ định lấy huyết khối cơ học. Trước tình huống này, ê-kíp cấp cứu triển khai thêm kỹ thuật CT tưới máu não để đánh giá khả năng cứu vãn phần nhu mô não đang thiếu máu.

Theo GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, CT tưới máu não giúp phân biệt vùng não đã tổn thương không thể hồi phục với vùng đang thiếu máu nhưng vẫn còn khả năng cứu vãn nếu được tái tưới máu kịp thời.

Kết quả chụp cho thấy lõi nhồi máu của người bệnh khoảng 30 ml, trong khi vùng giảm tưới máu lên tới 145 ml. Như vậy, vẫn còn khoảng 115 ml mô não có nguy cơ tổn thương nhưng chưa chuyển thành vùng nhồi máu không thể hồi phục.

Bệnh nhân giơ được cánh tay trước đó bị liệt hoàn toàn sau 1 ngày điều trị.

Trước kết quả này, ê-kíp chuyên môn khẩn trương hội chẩn. Chỉ trong 3 phút, các bác sĩ thống nhất sử dụng Tenecteplase - thuốc tiêu sợi huyết thế hệ mới, theo chiến lược mở rộng cửa sổ điều trị dựa trên hình ảnh tưới máu não. Sau khi được giải thích về lợi ích và nguy cơ, gia đình người bệnh đồng ý điều trị.

Ngày 5/11, kết quả chụp MRI kiểm tra cho thấy tổn thương nhồi máu thực tế tập trung ở vùng lõi khoảng 30 ml đã xác định ban đầu, không lan rộng tương ứng với vùng giảm tưới máu 145 ml trước đó.

Trên giường bệnh, người đàn ông cũng bắt đầu chủ động giơ cao cánh tay trước đó bị liệt hoàn toàn. Đây là dấu hiệu cải thiện vận động bước đầu sau điều trị.

Theo các chuyên gia Trung tâm Đột quỵ, trường hợp này cho thấy hình ảnh học tưới máu não có thể giúp lựa chọn một số người bệnh đến viện muộn nhưng vẫn còn vùng não có khả năng cứu vãn để điều trị tái tưới máu. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân đột quỵ nhập viện sau 4,5 giờ đều có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Việc lựa chọn người bệnh cần dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh, đánh giá chuyên môn và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ ngay lập tức. Dù các kỹ thuật mới có thể mở rộng cơ hội điều trị cho một số trường hợp, cấp cứu càng sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ tế bào não và hạn chế di chứng.