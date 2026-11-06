Cứu bé trai sơ sinh 17 ngày tuổi bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi là bé trai, ngụ phường Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, nhập viện sau 2 ngày sốt không liên tục, giật mình khi ngủ và nổi mẩn đỏ trên da. Kết quả xét nghiệm ghi nhận trẻ dương tính với virus Dengue, tiểu cầu giảm còn 47.000/mm³.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, trẻ đột ngột diễn tiến nặng, lừ đừ, quấy khóc, tay chân lạnh, huyết áp giảm, xuất hiện nhiều chấm xuất huyết trên da. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu tiếp tục giảm sâu, men gan tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu.

Bệnh nhi được điều trị chống sốc tích cực, truyền dịch, máu, tiểu cầu đậm đặc, albumin và hỗ trợ chức năng gan, hô hấp. Sau 72 giờ điều trị, tình trạng huyết động và tổn thương gan cải thiện, trẻ tỉnh táo, bú và tiểu khá.

Trước khi trẻ phát bệnh, người mẹ cũng mắc sốt xuất huyết và phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh có thể biểu hiện không điển hình, dễ nhầm với nhiễm trùng huyết hoặc các bệnh lý khác.

Dù sốc sốt xuất huyết ở lứa tuổi này không thường gặp, bệnh vẫn có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng. "Khi trẻ sơ sinh có biểu hiện sốt hoặc bất thường về sức khỏe, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời", BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính từ ngày 26-10 đến ngày 1-11-2026 (tuần 44), thành phố ghi nhận 1.959 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 16,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 44 là 44.549 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.