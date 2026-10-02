Phòng cháy, chữa cháy thời số hoá

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH theo dõi thông tin PCCCtại Trung tâm chỉ huy

Thượng tá Trần Văn Tương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực PCCC và xử lý các tình huống sự cố. Trên cơ sở đó, đơn vị tập trung số hóa hồ sơ, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong công tác nghiệp vụ; khuyến khích cán bộ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH,.

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH được triển khai ngay từ việc đổi mới phương thức quản lý hồ sơ, thủ tục và thông tin nghiệp vụ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nghiên cứu, ứng dụng 2 sáng kiến gồm: Hệ thống tra cứu nhanh quy định về PCCC và CNCH và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực PCCC và CNCH; xây dựng, triển khai Sổ tay điện tử 4.0 hướng dẫn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH. Những giải pháp này nhằm giúp cán bộ, người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tra cứu, tiếp cận quy định của pháp luật.

Cùng với đó, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác PCCC và CNCH được số hóa, đưa lên hệ thống quản lý tập trung. Đến nay, đơn vị đã số hóa gần 6.000 hồ sơ, tài liệu, tạo thuận lợi cho việc cập nhật, tra cứu và khai thác thông tin. Trong năm 2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với công an các xã hướng dẫn 3.200 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC khai báo, cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC; thu thập hơn 1.700 thông tin về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Nguồn dữ liệu này giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc điểm cơ sở, nâng cao tính chủ động bố trí lực lượng, phương tiện khi có sự cố.

Nổi bật, trong ứng dụng công nghệ số, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa vào vận hành Trung tâm Thông tin chỉ huy về PCCC và CNCH, kết hợp với hệ thống truyền tin báo cháy tự động. Nếu trước đây, thông tin báo cháy chủ yếu được tiếp nhận qua cuộc gọi từ người dân và phải truyền qua nhiều khâu, thì nay tín hiệu từ các cơ sở có kết nối thiết bị được truyền trực tiếp về trung tâm. Tại đây, cán bộ trực ban nhanh chóng tiếp nhận, xác định vị trí, khai thác thông tin và kịp thời tham mưu điều động lực lượng, phương tiện.

Đặc biệt, trên nền tảng bản đồ số, cán bộ chỉ huy có thể khai thác các dữ liệu liên quan đến cơ sở như: vị trí, tọa độ, sơ đồ mặt bằng, đặc điểm công trình, nguồn nước chữa cháy và điều kiện giao thông. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ có thêm căn cứ để đánh giá nhanh tình hình, lựa chọn hướng tiếp cận, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp. Công nghệ cũng hỗ trợ phát hiện tín hiệu bất thường từ các thiết bị báo khói, báo nhiệt, truyền cảnh báo đến người dân, người đứng đầu cơ sở và Trung tâm Thông tin chỉ huy. Nhờ đó, người dân có thể nhận biết sớm và chủ động thoát nạn; lực lượng chức năng cũng rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý sự cố.

Công tác chuyển đổi số còn được mở rộng đến các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114, tạo thêm kênh để người dân thông tin về cháy, nổ, sự cố từ đến lực lượng chức năng. Đến nay, đơn vị đã vận động trên 42.000 hộ gia đình cài đặt ứng dụng; người dân cũng được tuyên truyền, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, từng bước mở rộng mạng lưới cảnh báo, nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin từ cơ sở.

Bà Hoàng Kim Tuyến, chủ nhà nghỉ Tuyến Quốc, thôn Tân Tiến, xã Đình Lập cho biết: Qua tuyên truyền, tôi đã cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Khi xảy ra sự cố, tôi có thể gọi trực tiếp đến Trung tâm 114, gửi vị trí, hình ảnh, video hiện trường, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình và tổ chức xử lý. Tôi thấy ứng dụng rất thiết thực, nhất là với các cơ sở lưu trú, bởi chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể kết nối với lực lượng PCCC và CNCH khi cần thiết.

Từ số hóa hồ sơ, hình thành cơ sở dữ liệu đến kết nối thiết bị truyền tin, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.