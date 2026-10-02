Quy định yêu cầu tối thiểu về an toàn, kỹ thuật và quản lý vận hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (sau đây gọi là Quy chuẩn) có ký hiệu: QCVN 32:2026/BCT

Quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện, bao gồm: thiết bị sạc; hệ thống cáp điện, phân phối điện và đấu nối; bố trí và lắp đặt; an toàn điện; hệ thống điều khiển; quản lý vận hành và khai thác.

Quy chuẩn áp dụng cho trạm sạc lắp đặt ở khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự; áp dụng đối với trụ sạc và trạm sạc dùng để sạc cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện, gồm ô tô thuần điện (BEV), ô tô hybrid nạp điện ngoài (PHEV) và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự có hệ thống tích trữ năng lượng sạc lại được lắp trên xe.

Phạm vi điện áp cấp danh định được quy định đến 1.000 V xoay chiều (AC) hoặc đến 1.500 V một chiều (DC); điện áp ra danh định đến 1.000 V AC hoặc 1.500 V DC.

Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Theo Quy chuẩn, trụ sạc được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, lưu thông hoặc lắp đặt phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn, trừ các trường hợp được loại trừ.

QCVN 32:2026/BCT không áp dụng đối với trạm sạc được bố trí bên trong công trình xây dựng, gồm tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng trên mặt đất, nhà để xe, khu vực đỗ xe trong nhà và các không gian khác được bao che một phần hoặc toàn bộ bởi kết cấu xây dựng. Trạm sạc bố trí ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập chỉ có chức năng che mưa, che nắng cho khu vực sạc không thuộc trường hợp này.

Quy chuẩn cũng không áp dụng đối với thiết bị sạc không dây; thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc chế độ 2 (IC-CPD); thiết bị sạc trên xe; thiết bị cấp điện cho hệ thống lưu trữ năng lượng không lắp trên xe; thiết bị sạc dùng riêng cho phương tiện đường sắt, phương tiện chuyên dùng ngoài đường bộ, xe công nghiệp không tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, các trụ sạc, trạm sạc chỉ sử dụng để thử nghiệm, nghiên cứu, trưng bày hoặc đào tạo trong phạm vi kiểm soát nội bộ, có biện pháp bảo đảm an toàn và không cung cấp dịch vụ sạc công cộng; trạm sạc chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng nội bộ của tổ chức, cá nhân, không cung cấp dịch vụ sạc nhằm mục đích thương mại; hạ tầng lưới điện phía trước điểm đấu nối của trạm sạc cũng không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn.

Các yêu cầu đối với hạ tầng lưới điện và hạ tầng phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan.

QCVN 32:2026/BCT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối, lưu thông trụ sạc xe điện; chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt, quản lý, vận hành trạm sạc; đơn vị cung cấp điện, đơn vị điều độ hệ thống điện; tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, đánh giá sự phù hợp; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy chuẩn quy định các yêu cầu tối thiểu bắt buộc về an toàn điện, an toàn sử dụng, tương thích kỹ thuật, đo lường chính xác, minh bạch và vận hành an toàn, ổn định.

Việc áp dụng Quy chuẩn phải đồng thời tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật chuyên ngành về điện lực, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, đo lường, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và môi trường theo đúng phạm vi, đối tượng và hiệu lực của từng văn bản. QCVN 32:2026/BCT không thay thế thủ tục hoặc thẩm quyền quản lý chuyên ngành.

Quy chuẩn yêu cầu trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm sạc hỗ trợ. Việc lựa chọn công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí kiểm tra tương ứng, không được làm mất tác dụng của các chức năng bảo vệ an toàn.

Quy định kỹ thuật đối với trụ sạc, trạm sạc

Đối với trụ sạc, QCVN 32:2026/BCT quy định trụ sạc phải đáp ứng các yêu cầu về: an toàn, tương thích điện từ, truyền thông, ghi nhãn, giao diện và hướng dẫn sử dụng. Trụ sạc phải có các chức năng bảo vệ phù hợp như bảo vệ quá dòng, quá điện áp, thấp điện áp, ngắn mạch và dòng điện dư; đồng thời đáp ứng yêu cầu về cáp, đầu nối, cách điện và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Đối với trạm sạc, trạm sạc xe điện phải bảo đảm an toàn điện, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an toàn cho người sử dụng, phương tiện, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành, bảo trì, cải tạo và chấm dứt khai thác.

Trạm sạc phải được thiết kế đồng bộ giữa hệ thống cấp điện, hệ thống phân phối điện, trụ sạc, hệ thống bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, điều khiển, PCCC, chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông và hạ tầng phụ trợ.

Trạm sạc phải có giải pháp kỹ thuật để phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố; bảo đảm ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, sự cố chạm đất, va chạm, nước ngập, quá nhiệt, hư hỏng cách điện hoặc sự cố nghiêm trọng khác.

Các thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng trong trạm sạc phải phù hợp với môi trường lắp đặt, cấp bảo vệ, điều kiện nhiệt độ, độ 4m, mưa nắng, ăn mòn, bụi, rung động và nguy cơ va chạm phương tiện.

Trạm sạc phải có thiết bị hoặc cơ cấu ngắt điện khẩn cấp, được bố trí tại vị trí dễ tiếp cận, có ký hiệu rõ ràng; có hệ thống giám sát, cảnh báo và lưu trữ dữ liệu phục vụ vận hành an toàn. Các thiết bị, hệ thống bảo vệ phải được kiểm tra, thử nghiệm trước khi đưa trạm vào vận hành và kiểm tra định kỳ trong quá trình khai thác.

Về quản lý và vận hành, trạm sạc phải có hồ sơ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu; thực hiện kiểm tra, bảo trì, xử lý sự cố và quản lý dữ liệu vận hành. Đối với dịch vụ sạc có thu tiền, phải bảo đảm yêu cầu về đo lường, thông tin giao dịch và bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Về đánh giá sự phù hợp, trụ sạc sản xuất, lắp ráp trong nước và trụ sạc nhập khẩu phải được công bố hợp quy theo QCVN 32:2026/BCT và gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Trạm sạc chỉ được đưa vào vận hành sau khi hoàn thành kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu theo quy định.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chuẩn này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các cơ quan quản lý chuyên ngành về điện lực, an toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp, phòng cháy và chữa cháy, xây dựng, đo lường, an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chi tiết Thông tư số 61/2026/TT-BCT xem tại đây.