Hàng loạt ngân hàng bị tấn công mạng, Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra an ninh

Giao dịch viên làm việc tại phòng giao dịch chứng khoán, ngân hàng Hana, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chỉ thị được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đưa ra sau khi Ngân hàng Hana xác nhận thông tin cá nhân của 89 khách hàng bị rò rỉ trong một vụ tấn công mạng. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các tổ chức tài chính Hàn Quốc trong những ngày gần đây.

Theo Ngân hàng Hana, các thông tin bị rò rỉ bao gồm số đăng ký cư trú, họ tên, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng. Vụ việc xảy ra sau khi một đối tượng bên ngoài truy cập trái phép vào hệ thống bán hàng của ngân hàng. Ngân hàng đã xin lỗi khách hàng và cam kết tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Trong khi đó, Ngân hàng Woori và NH Nonghyup cũng được cho là đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tương tự. Tuy nhiên, các ngân hàng này đã kịp thời ngăn chặn truy cập trái phép và chưa ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ.

Trước đó, thông tin khách hàng của KB Kookmin Bank cũng được cho là đã bị xâm phạm. Theo các nguồn tin trong ngành, dữ liệu cá nhân của hơn 100 khách hàng đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng.

Đáng chú ý, ngày 1/10, Shinhan Bank xác nhận thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng bị rò rỉ, trong đó có họ tên, số điện thoại và thu nhập hằng năm. Các nguồn tin cho biết vụ tấn công nhằm vào Shinhan Bank có dấu hiệu được thực hiện bởi các tin tặc bị nghi ngờ hoạt động từ nước ngoài, sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Trước diễn biến trên, một đơn vị cảnh sát Hàn Quốc chuyên trách ứng phó với các mối đe dọa mạng đã bắt đầu điều tra sơ bộ loạt vụ tấn công nhằm vào các ngân hàng. FSC yêu cầu các tổ chức tài chính rà soát toàn diện hệ thống an ninh, kiểm tra các lỗ hổng có thể bị khai thác và tăng cường các biện pháp bảo vệ thông tin khách hàng. Loạt vụ việc đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ các cuộc tấn công mạng có tính chất phối hợp nhằm vào hệ thống tài chính Hàn Quốc.