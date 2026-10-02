Hành khách đã biết tự xác thực khi đi xe buýt miễn phí tại TP.HCM

Hành khách chủ động xác thực khi lên xe

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 2/10 tại Bến xe buýt Sài Gòn, hệ thống màn hình và loa của đơn vị liên tục phát thông báo "từ ngày 1/10, hành khách sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí phải thực hiện xác thực khi lên xe để ghi nhận lượt sử dụng dịch vụ".

Tại bến, các xe buýt liên tục ra vào, nhân viên hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực. Những hành khách đã có thẻ giao thông công cộng có thể quét nhanh. Với những người chưa có thẻ, có thể sử dụng mã QR trên Căn cước công dân hoặc VNeID để xác thực.

Em Nguyễn Đỗ Ngọc Khang (SN 2008), sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng là khách hàng thường xuyên đi xe buýt.

Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1976, quê An Giang) đến TP.HCM để khám bệnh và lựa chọn xe buýt. "Tôi có tuổi nên cũng không có rành về công nghệ gì cả. May là lên xe buýt được các nhân viên hướng dẫn rất tận tình. Tôi chỉ đưa thẻ Căn cước công dân là nhân viên quẹt xíu là xong, rất tiện lợi", bà Hà chia sẻ.

Em Nguyễn Đỗ Ngọc Khang (SN 2008), sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho biết đã biết về quy định bắt buộc xác thực khi đi xe buýt qua các phương tiện truyền thông. Em đăng ký và hoàn thành xác thực trên MultiGO theo hướng dẫn của Trung tâm.

"Đối với người trẻ như em, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh tải ứng dụng là khi đi xe buýt chỉ cần quẹt là có thể đi miễn phí rất đơn giản, nhanh chóng", em Khang nói.

Theo một tiếp viên trên tuyến 99, sau 3 tháng thực hiện miễn phí, người dân đã dần hình thành thói quen xác thực khi đi xe buýt.

"Người dân đã quen với việc xác thực khi đi xe buýt, thao tác cũng giống như thanh toán không tiền mặt. Hiện nay, nhiều hành khách chủ động chuẩn bị sẵn thẻ và tự thực hiện xác thực khi lên xe", tiếp viên này cho biết.

Hành khách đi xe buýt miễn phí phải xác thực lượt sử dụng từ 1/10.

Tiếp viên trên tuyến 36 cũng cho biết, hành khách chủ động hơn sau khi được thông tin về giai đoạn 2. Việc xác thực được thực hiện nhanh chóng, giúp quá trình phục vụ thuận lợi. Đối với hành khách lớn tuổi, nhân viên trực tiếp hỗ trợ xác thực.

Trong ngày đầu triển khai giai đoạn 2, phần lớn hành khách chủ động chuẩn bị phương thức xác thực trước khi lên xe. Các phương thức gồm thẻ ngân hàng, thẻ giao thông công cộng, mã QR, ví điện tử.

Khi đông khách, nhân viên hỗ trợ hành khách ổn định vị trí và thực hiện xác thực; hành khách lớn tuổi, người đi khám bệnh được nhân viên trực tiếp hỗ trợ.

Hành khách nước ngoài cũng sử dụng các phương thức không tiếp xúc. Trên tuyến 04, một số hành khách sử dụng thẻ ngân hàng quốc tế như Visa được tích hợp trên điện thoại, chỉ cần đưa điện thoại chạm vào thiết bị xác thực. Hình thức này phù hợp với những người đã quen sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc.

Hành khách lớn tuổi sử dụng thẻ giao thông công cộng để xác thực khi lên xe buýt.

Người dân dần hình thành thói quen xác thực thanh toán

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, từ ngày 1/10, hành khách đi xe buýt miễn phí phải xác thực danh tính. Các phương thức gồm Căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng Visa, Mastercard, Napas; xác thực không tiếp xúc qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay; ví điện tử MoMo, ShopeePay, Viettel Money, VNPT Money và thẻ giao thông công cộng.

Học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên để được hướng dẫn. Trung tâm lưu ý, hành khách không xác thực danh tính sẽ bị nhân viên hoặc tài xế từ chối phục vụ.

Những người chưa có thẻ giao thông công cộng có thể đăng ký tại các điểm phục vụ của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

Hành khách đi xe buýt miễn phí tại xác thực lượt sử dụng nhanh chóng.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 1/10, 134 tuyến xe buýt có trợ giá đã vận chuyển gần 30,7 triệu lượt hành khách.

Ngày 1/10, giai đoạn 2 bắt đầu, các tuyến thực hiện hơn 17.200 lượt chuyến, phục vụ gần 450.000 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Trước đó, ngày 25/9 ghi nhận gần 476.000 lượt hành khách, cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu. Ngày 1/10, lượng hành khách tăng khoảng 42% so với ngày 30/9/2025.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm cuối tuyến, trạm dừng, nhà chờ và trên xe buýt; kiểm tra tình hình hoạt động, chất lượng phương tiện, thái độ phục vụ của tài xế, nhân viên và quy trình phục vụ hành khách.

Ngày 1/10, Trung tâm bố trí 39 ca nhân viên tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách xác thực.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải hướng dẫn hành khách, theo dõi hoạt động, xử lý các vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng phục vụ.