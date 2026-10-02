Những đồn đoán quanh vụ linh kiện tiêm kích F-35 thất lạc ở Hong Kong

Như đã biết, một lô linh kiện của tiêm kích tàng hình F-35 thuộc Không quân Hoàng gia Australia được vận chuyển tới Mỹ để kiểm tra, sửa chữa hoặc xử lý nhưng bất ngờ chuyển hướng qua Hàn Quốc rồi tới Hong Kong (Trung Quốc).

Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho rằng Trung Quốc sau đó đã nắm giữ số linh kiện này và chưa trả lại. Trung Quốc không phản hồi về thông tin này.

Lô hàng được cho là gồm kính buồng lái và cửa khoang vũ khí của một tiêm kích F-35 Australia.

Đây không phải các linh kiện điện tử cốt lõi như radar hay máy tính nhiệm vụ, nhưng chúng lại liên quan trực tiếp tới thiết kế giảm phản xạ radar của máy bay.

Theo các nguồn tin được Bloomberg dẫn, cả 2 bộ phận đều được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Canberra hiểu rằng những linh kiện bị thất lạc không phải thiết bị hoặc bộ phận nhạy cảm.

Lầu Năm Góc và Lockheed Martin đang phối hợp điều tra và tìm cách thu hồi chúng. Chính sự khác biệt này khiến giá trị thực tế của lô linh kiện vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Với kính buồng lái F-35, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng nhìn xuyên qua nó. Kính buồng lái phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về độ trong suốt, độ bền, kết cấu và đặc tính điện từ. Lớp xử lý bề mặt còn phải phù hợp với yêu cầu giảm phản xạ radar của toàn bộ máy bay.

Nếu một linh kiện còn nguyên lớp vật liệu xử lý, việc kiểm tra trực tiếp có thể cung cấp những thông tin mà bản vẽ hoặc ảnh chụp không thể hiện đầy đủ.

Chẳng hạn, giới nghiên cứu có thể quan tâm tới cấu trúc vật liệu, độ dày các lớp, cách xử lý bề mặt hoặc sự liên kết giữa các lớp vật liệu.

Cửa khoang vũ khí cũng đáng chú ý vì đây là một bộ phận nằm trên bề mặt ngoài máy bay. Nó phải vừa đóng mở trong điều kiện bay, vừa duy trì đặc tính khí động học và giảm phản xạ radar khi đóng kín.

Tuy nhiên, từ việc sở hữu linh kiện đến việc có thể tái tạo công nghệ F-35 là một khoảng cách rất lớn. Một bộ phận riêng lẻ không chứa toàn bộ dữ liệu thiết kế, quy trình sản xuất hay thuật toán điều khiển của máy bay.

Hơn nữa, tình trạng thực tế của các linh kiện cũng chưa được công khai đầy đủ. Chưa rõ chúng còn nguyên vẹn tới mức nào, đã được kiểm tra ra sao và phân tích chuyên sâu hay chưa.

Điều đáng quan tâm hơn nằm ở giá trị tình báo kỹ thuật. Một quốc gia có năng lực phân tích vật liệu có thể sử dụng một linh kiện thu được để kiểm chứng những dữ liệu đã có, tìm thêm đặc tính vật liệu hoặc hiểu rõ hơn cách một bộ phận được chế tạo và tích hợp vào hệ thống lớn.

Về phần mình Trung Quốc vốn đang phát triển mạnh các dòng tiêm kích tàng hình J-20 và J-35, không chắc lô linh kiện F-35 có công nghệ mới hơn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không cần có trong tay một chiếc F-35 hoàn chỉnh để nghiên cứu công nghệ tàng hình.