OpenAI ra mắt 'Image 2.6'

OpenAI đã phát hành một mô hình tạo ảnh mới giúp tạo ảnh nhanh hơn 50% so với trước đây và tự động tạo ảnh động GIF. Image 2.6 cũng cho phép người dùng chỉnh sửa chính xác chỉ những phần mong muốn trong khi vẫn giữ được các đặc điểm độc đáo của nhân vật hoặc sản phẩm.

Tính năng tạo ảnh động GIF mới cũng đã được thêm vào. Người dùng có thể thêm chuyển động cho linh vật thương hiệu hoặc hình ảnh sản phẩm, hoặc tạo meme cho mạng xã hội và storyboard cho sản xuất video. Cũng có thể chuyển đổi các bản phác thảo đơn giản thành các nhân vật hoạt hình phù hợp cho video hoặc trò chơi.

API dành cho nhà phát triển (Giao diện lập trình ứng dụng) được cung cấp theo hai mô hình. 'GPT-Image-2.6 Flare', tập trung vào tốc độ, tạo ra hình ảnh chỉ trong 6 giây khi chất lượng được đặt ở mức 'Thấp'. 'GPT-Image-2.6 Sunburst' tạo ra hình ảnh phức tạp hơn ở cài đặt chất lượng 'Trung bình' trở lên.

Khả năng chỉnh sửa API cũng đã được mở rộng. Tính năng 'Đánh dấu hình ảnh' cho phép người dùng chỉ định các khu vực và nội dung cần chỉnh sửa, và thiết kế hoàn chỉnh có thể được xuất dưới dạng tệp SVG để sử dụng trên các trang web, ứng dụng hoặc trong bản in. Một thiết lập 'Độ phức tạp' cũng đã được thêm vào để điều chỉnh mức độ lập kế hoạch mà mô hình tạo ra dựa trên độ khó của nhiệm vụ.

Image 2.6 hiện có sẵn trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web trên tất cả các gói giá của ChatGPT và Codex. OpenAI cho biết, khoảng 4 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn thế giới mỗi tuần thông qua ChatGPT, Codex và API, trung bình hơn 500 triệu hình ảnh mỗi ngày.