Nhật Bản dành 63 triệu USD nhằm tăng cường an ninh mạng
Ngày 6/11, Chính phủ Nhật Bản quyết định sử dụng 10 tỷ yen (63 triệu USD) từ quỹ dự phòng ngân sách tài khóa 2026 để tăng cường an ninh mạng, sau các vụ truy cập trái phép gần đây dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Quyết định được đưa ra trước cuộc họp cấp bộ trưởng về an ninh mạng dự kiến diễn ra cùng ngày. Tại cuộc họp, Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến công bố một gói biện pháp khẩn cấp.
Trong tổng kinh phí trên, 4,1 tỷ yen sẽ được dùng để nâng cấp trang thiết bị của cảnh sát nhằm cải thiện năng lực thu thập, phân tích thông tin và điều tra tội phạm mạng. Khoản kinh phí 2 tỷ yen sẽ được dành cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện lỗ hổng trong các hệ thống trọng yếu của chính phủ. Ngoài ra, 3,8 tỷ yen sẽ được sử dụng để tăng cường bảo mật cho các hệ thống do Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản vận hành.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nhat-ban-danh-63-trieu-usd-nham-tang-cuong-an-ninh-mang-post1400550.html