Robot tự hành, trực thăng không người lái trình diễn tại IRIFF 2026

Diễn đàn mở rộng kết nối hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và các nước (IRIFF 2026) diễn ra ngày 5-6/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong và ngoài nước, gồm đại diện cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan tài trợ và doanh nghiệp.

Triển lãm giới thiệu các kết quả khoa học, công nghệ nổi bật nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57. Tại đây, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp mang đến sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hóa, y sinh, cơ khí công nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Xe quét đường tự hành của Phenikaa-X phục vụ vệ sinh tại khu đô thị, khu công nghiệp và khuôn viên. Thiết bị di chuyển theo lộ trình thiết lập sẵn, nhận diện vật cản để tránh hoặc dừng chờ, đồng thời hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa. Xe có chiều rộng làm sạch 2m, hiệu suất hơn 6.000 m² mỗi giờ, tích hợp thùng rác 100 lít và khoang nước 130 lít.

Thiết bị đo nhịp tim, huyết áp liên tục không xâm lấn tại gian hàng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ cảm biến dạng đeo tay thu nhận những dịch chuyển rất nhỏ của nam châm khi đặt tại vị trí động mạch, sau đó chuyển tín hiệu tới hệ thống xử lý và màn hình theo dõi.

Một sản phẩm khác của đơn vị là các chip vi lưu dùng trong nền tảng Lab-on-a-chip phân tích tế bào ung thư. Khi đưa vào thiết bị, chip thực hiện các bước xử lý mẫu để phân lập và đếm tế bào ung thư trong máu, hiển thị kết quả trên màn hình. Nền tảng hướng tới hỗ trợ sàng lọc sớm và theo dõi điều trị..

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu robot tự hành gắn tay máy AITT_AMMR và máy bay trực thăng không người lái. Robot tích hợp tay máy 6 bậc tự do, có khả năng gắp, vận chuyển đồ vật và tự tiếp cận trạm sạc, hướng tới làm việc trong môi trường phóng xạ, độc hại.

Mẫu trực thăng phục vụ nghiên cứu từ trên không, có thể cất, hạ cánh thẳng đứng và hoạt động tự động theo chương trình. Theo đơn vị giới thiệu, máy bay có thời gian bay đến 3 giờ, bán kính hoạt động 30km và mang thiết bị nghiên cứu đến 3kg.

Những sản phẩm trưng bày giới thiệu các hướng đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, từ tự động hóa công việc vệ sinh đến phát triển thiết bị phục vụ y tế và công nghiệp. IRIFF 2026 tập trung thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Diễn đàn đồng thời mở rộng trao đổi với các cơ quan tài trợ quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.