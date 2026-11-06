Kết nối, hỗ trợ các chủ thể sáng kiến, sáng chế không chuyên tại Sơn La

Tọa đàm khoa học kết nối, hướng dẫn các chủ thể sáng kiến, sáng chế không chuyên.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, tham luận về thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo tại địa phương; chia sẻ kết quả, kinh nghiệm trong quá trình đăng ký sáng chế, những khó khăn, vướng mắc khi đưa sáng chế vào thực tiễn và giải pháp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với đăng ký sáng chế.

Đại biểu dự tọa đàm.

Bên cạnh đó, các sáng kiến công nghệ trong lĩnh vực bảo quản, chế biến và xử lý môi trường cũng được quan tâm thảo luận. Các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho các chủ thể sáng kiến, sáng chế không chuyên về quy trình hoàn thiện giải pháp và các thủ tục liên quan.

Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo phát biểu tại tọa đàm.

Nội dung thảo luận nhấn mạnh việc hỗ trợ các chủ thể sáng tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tập trung vào hoàn thiện giải pháp, tư vấn thủ tục, hỗ trợ thử nghiệm, ứng dụng và kết nối thị trường. Trong đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm đồng hành, hỗ trợ các tác giả trong quá trình phát triển sáng kiến, sáng chế.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo và các cơ quan liên quan rà soát, phân loại những đề xuất đã được ghi nhận; trao đổi cụ thể với từng chủ thể về đầu mối hỗ trợ, những nội dung cần bổ sung và khả năng kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực thực tế.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Sơn La phát biểu tại tọa đàm.

Đối với các tác giả sáng kiến, sáng chế không chuyên, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mô tả giải pháp, kết quả thử nghiệm, thông tin về nhu cầu hỗ trợ; đồng thời, xác định rõ những nội dung cần bảo mật trước khi công bố. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phối hợp đánh giá, thử nghiệm, tiếp nhận và phát triển những giải pháp có triển vọng. Các ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới; góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong xã hội, thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến có giá trị vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.