Máy bay thử nghiệm X-70 “Fractal” NASA vừa công bố có gì lạ?

Máy bay thử nghiệm thế hệ mới X-70 “Fractal” của NASA. Ảnh: TWZ.

Ngày 4/11, tại hội nghị UP.Summit về công nghệ hàng không và đổi mới sáng tạo ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, NASA đã chính thức công bố chiếc máy bay mới nhất của mình, X-70 Fractal.

Theo thông cáo báo chí của NASA, X-70 sẽ “khám phá khả năng cơ động của máy bay theo những cách chưa từng được chứng minh trong các chuyến bay có người lái. Máy bay cũng có thể chứa tới 2.000 pound tải trọng thử nghiệm ở các vị trí bên trong và bên ngoài, tạo điều kiện cho nhiều cơ hội nghiên cứu và thử nghiệm bay.”

Được thiết kế theo cấu trúc module và có phi công điều khiển, X-70 sẽ được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống điều khiển bay tiên tiến, khả năng cơ động cùng nhiều công nghệ hàng không đột phá khác. NASA dự kiến chiếc máy bay này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong vòng hai năm tới.

Theo trang tin quân sự The War Zone, NASA đã công bố hình ảnh đồ họa mô phỏng X-70, cho thấy một mẫu máy bay có hai cánh đuôi nghiêng ra ngoài, buồng lái dạng vòm kính bong bóng và thiết kế cánh chính mang dáng dấp của máy bay chiến đấu.

Hình phác họa X-70 “Fractal”. Ảnh: UA.News.

NASA định vị X-70 là nền tảng thử nghiệm hiệu suất cao có người lái, cho phép nghiên cứu khả năng cơ động của máy bay theo những phương thức chưa từng được trình diễn trên các máy bay có phi công điều khiển trước đây. Một trong những mục tiêu chính của chương trình là kiểm chứng các công nghệ điều khiển bay tiên tiến.

Theo thông số NASA công bố, X-70 có trọng lượng cất cánh 10.000 pound (khoảng 4.536 kg), tốc độ hành trình Mach 0,75, trần bay 45.000 feet (khoảng 13.716 m) và tầm bay trên 1.500 hải lý (khoảng 2.778 km).

Máy bay có thể mang tối đa 2.000 pound (khoảng 907 kg) thiết bị thử nghiệm dạng module, bố trí cả bên trong lẫn bên ngoài thân. Các module này có thể được thay thế nhanh chóng tùy theo yêu cầu của từng chương trình thử nghiệm.

Đáng chú ý, X-70 được trang bị hệ thống điều khiển bay tiên tiến có khả năng điều chỉnh nhanh cấu hình. Nhờ đó, máy bay có thể thực hiện các thử nghiệm hàng không với tiêu chuẩn cao trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Theo phân tích của The War Zone, X-70 có thể được sử dụng để kiểm chứng nhiều công nghệ điều khiển bay thế hệ mới, chẳng hạn như hệ thống quạt nâng (lift fan), lực đẩy vector (vectored thrust), cánh biến hình (morphing wings) hoặc hệ thống điều khiển bằng luồng khí phụt (air-bursted flight controls).

Đây đều là những phương thức điều khiển máy bay không phụ thuộc hoàn toàn vào các bề mặt khí động học truyền thống như cánh lái, cánh tà hay bánh lái hướng. Nếu được chứng minh hiệu quả, các công nghệ này có thể mở ra hướng phát triển mới cho máy bay có người lái trong tương lai.

Theo Chinatimes, TWZ

Thu Thuy