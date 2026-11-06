Triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử và tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin số cho người dân

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương và hơn 150 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thương mại điện tử; Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử. Đồng thời, hướng dẫn các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số, bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của người tiêu dùng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng các nền tảng bán hàng trực tuyến, tiếp thị liên kết, quảng bá sản phẩm trên TikTok Shop, Facebook, Google... Các đại biểu được thực hành kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh trên nền tảng số; cách bán hàng qua video, livestream; lập kênh, tạo gian hàng và tổ chức livestream trên TikTok.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Đối với Lai Châu, địa bàn miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, khoảng cách đến các trung tâm kinh tế lớn còn xa, phát triển thương mại điện tử có ý nghĩa thiết thực trong mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP; quảng bá hình ảnh, thương hiệu Lai Châu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử phát triển minh bạch, an toàn, bền vững; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trực tuyến và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo Phòng Phát triển thương mại điện tử trong nước, Cục Thương mại điện tử phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thương mại điện tử.

Thông qua hội nghị nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nắm vững các quy định pháp luật, trang bị kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, từng bước khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.