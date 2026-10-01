Những nhà máy nhộn nhịp vào ca

Một góc xã Phù Yên.

Trước năm 2010, lao động Phù Yên ít có cơ hội tìm được việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2010, Công ty CP Giầy Ngọc Hà đầu tư cơ sở sản xuất tại Phù Yên, mở thêm hướng giải quyết việc làm cho người dân. Từ quy mô ban đầu khoảng 500 công nhân, doanh nghiệp từng bước mở rộng sản xuất. Hiện nay, Công ty có 2 cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phù Yên, tạo việc làm cho khoảng 2.200 lao động; riêng Xí nghiệp Giầy Phù Yên 2 có hơn 1.700 công nhân. Khoảng 77,3% lao động tại hai cơ sở là người địa phương và các xã lân cận.

Anh Hà Văn Sao, bản Huy Tường 1, là một trong những lao động gắn bó lâu năm với doanh nghiệp. Năm 2010, anh làm việc tại Công ty CP Giầy Ngọc Hà ở Hà Nội. Đến năm 2016, khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại quê nhà, anh trở về làm việc tại Xí nghiệp Giầy Phù Yên. Anh Sao chia sẻ: Những năm đầu, thu nhập của tôi khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Hiện nay, đảm nhận vị trí quản đốc, thu nhập đạt 10-12 triệu đồng/tháng. Có việc làm ổn định ngay tại quê nhà, tôi vừa có thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo gia đình. Từ tiền lương tích góp, năm 2018, gia đình đã xây dựng được căn nhà riêng trị giá khoảng 400-500 triệu đồng.

Ca sản xuất của công nhân Xí nghiệp Giầy Phù Yên.

Hiện nay, Xí nghiệp Giầy Phù Yên sản xuất hơn 1 triệu đôi giầy, dép mỗi năm, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 7 triệu đồng/tháng. Ông Bùi Mạnh Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Giầy Phù Yên, cho biết: Hai cơ sở của Công ty tại xã Phù Yên đang tạo việc làm cho khoảng 2.200 lao động. Mỗi tháng, doanh nghiệp chi trả từ 15-16 tỷ đồng tiền lương. Nguồn thu nhập ổn định của người lao động không chỉ giúp cải thiện đời sống của hàng nghìn gia đình, mà còn tạo sức mua, thúc đẩy thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Cùng với ngành giầy da, sản xuất vật liệu xây dựng cũng đang tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên duy trì sản lượng từ 20-25 triệu viên/năm, tạo việc làm cho 50 lao động. Ông Nguyễn Viết Dũng, quản lý Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên, thông tin: Nhà máy ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, mức thu nhập phổ biến khoảng 7-10 triệu đồng/người/tháng, một số vị trí có thu nhập cao hơn. Trung bình mỗi tháng, đơn vị chi trả khoảng 550 triệu đồng tiền lương cho người lao động, tương đương 6,6 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2025, Nhà máy nộp ngân sách hơn 600 triệu đồng.

Kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm tại Xí nghiệp Giầy Phù Yên.

Chỉ tính riêng Công ty CP Giầy Ngọc Hà và Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.300 lao động, tổng quỹ tiền lương ước trên 192 tỷ đồng/năm. Những con số ấy cho thấy tác động trực tiếp của sản xuất công nghiệp đối với đời sống người dân. Nhiều lao động trước đây phải rời quê đi tìm việc tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, nay có thêm cơ hội làm việc ngay tại địa phương. Họ có thu nhập nhưng vẫn gần gia đình, có điều kiện chăm sóc con cái, bố mẹ và gắn bó với quê hương. Công ty CP Giầy Ngọc Hà và Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.300 lao động, với tổng quỹ tiền lương ước trên 192 tỷ đồng/năm. Qua đó, góp phần giúp hàng nghìn gia đình có nguồn thu nhập thường xuyên, nhiều lao động trước đây phải đi làm ăn xa nay có thêm cơ hội tìm việc ngay tại quê hương.

Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên.

Môi trường doanh nghiệp đang góp phần thay đổi tác phong của lao động địa phương. Việc tuân thủ giờ giấc, quy trình sản xuất, yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và làm việc theo dây chuyền giúp người lao động hình thành tác phong công nghiệp, nâng cao kỹ năng và ý thức kỷ luật. Đây là tiền đề quan trọng trong quá trình chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, giúp người dân từng bước “ly nông không ly hương”.

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên.

Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Phù Yên, cho biết: Hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang tạo chuyển biến tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các nhà máy trực tiếp giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải và nhiều ngành nghề liên quan. Xã tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chú trọng đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất hoạt động ổn định, mở rộng quy mô, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất gạch tại Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên.

Từ những dây chuyền sản xuất, những ca làm việc đều đặn, diện mạo Phù Yên đang từng ngày đổi thay. Người dân có thêm việc làm, thu nhập ổn định; thương mại, dịch vụ phát triển, cơ cấu sinh kế ngày càng đa dạng. Những nhà máy đang hoạt động tiếp tục tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở thêm cơ hội để người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập ngay trên quê hương.