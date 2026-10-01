Không để doanh nghiệp khoa học công nghệ tự 'bơi' giữa các chính sách

Chính sách đầy đủ nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được

Phát biểu tại Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh điểm nghẽn lớn nhất của thủ đô hiện nay không phải là thiếu cơ chế, chính sách trong bối cảnh Hà Nội đã có Luật Thủ đô cùng hệ thống các Nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nút thắt thực sự nằm ở khâu tổ chức thực thi và truyền thông chính sách. Việc công bố chính sách theo dạng liệt kê hàng loạt quyết định, nghị quyết dài hàng chục trang khiến lãnh đạo doanh nghiệp - vốn đang bận rộn với công việc kinh doanh - không có thời gian nghiên cứu. Hệ quả là chính sách ban hành nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hiểu được hết nội dung.

Để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi căn bản tư duy quản lý, chuyển từ "có chính sách, ai cần thì đến" sang "có chính sách thì phải tìm đúng người cần chính sách đó".

Cùng với thay đổi tư duy, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính sách thành các "luồng thực thi" cụ thể theo các nhóm như nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm sandbox, thương mại hóa đến tiếp cận vốn đầu tư.

Mỗi luồng chính sách phải xác định rõ chuyên viên phụ trách, công khai số điện thoại, quy trình hồ sơ và trạng thái xử lý để doanh nghiệp dễ dàng theo dõi. Đồng thời, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan quản lý giải quyết công việc theo nguyên tắc rõ ràng chỉ có "YES/NO" (có hoặc không), tuyệt đối không né tránh hay đẩy vướng mắc vào các "vùng xám" thẩm quyền.

Thiết lập hotline và cổng tiếp nhận kiến nghị trực tuyến

Để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và cộng đồng doanh nhân, lãnh đạo thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp công khai các đường dây nóng (hotline) tiếp nhận phản ánh. Bên cạnh đó, thành phố thống nhất chủ trương vận hành Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến dành riêng cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số. Các vướng mắc về thuế, đất đai, thủ tục chứng nhận... sẽ được kết nối liên thông tới các sở, ngành liên quan để xử lý công khai, minh bạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, thay vì chờ doanh nghiệp tự tìm hiểu chính sách, các cơ quan chức năng sẽ xác định các nhóm đối tượng doanh nghiệp theo từng lĩnh vực (như nhóm phát triển game, chuyển đổi số y tế, dược phẩm hay kinh tế số) để gửi thông tin trực tiếp qua tin nhắn, ứng dụng hoặc mời làm việc trực tiếp.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, thành phố cam kết không dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục mà sẽ đóng vai trò kết nối, làm "bà đỡ" hỗ trợ đầu ra và sẵn sàng là khách hàng đầu tiên mua các sản phẩm khoa học, công nghệ, sản phẩm thử nghiệm sandbox thành công hoặc sản phẩm Make in Vietnam/Make in Hanoi.

Chính quyền thành phố quyết tâm chấm dứt tình trạng "nghiên cứu xong mới đi tìm người dùng" hoặc “thử nghiệm xong để doanh nghiệp tự hỏi ai mua”. Đối với các sản phẩm công nghệ đã đáp ứng tiêu chuẩn, Hà Nội sẽ ưu tiên xem xét đặt hàng, mua sắm công hoặc làm cầu nối giới thiệu tới các bộ, ngành và tỉnh bạn. Sự cam kết mua sắm của chính quyền có thể là bảo chứng mạnh mẽ để doanh nghiệp thế chấp huy động vốn.

Đồng thời, Hà Nội sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ đột phá như xe tự hành hay taxi bay nhằm tạo ra không gian sáng tạo cho công nghệ mới.

Sự chuyển dịch từ tư duy quản lý thụ động sang chủ động đồng hành chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chính quyền thủ đô đối với cộng đồng doanh nghiệp. Bằng việc tháo gỡ điểm nghẽn từ gốc và tạo dựng môi trường thực thi minh bạch, Hà Nội hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển thực chất, biến khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng cốt lõi cho giai đoạn mới.