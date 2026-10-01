Giá xăng tiếp tục tăng nhẹ, dầu Diesel giảm mạnh

Chiều 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III tăng 100 đồng/lít, giá bán lên 27.180 đồng/lít.

Xăng E5RON92 tăng 170 đồng/lít, bán ở mức 26.560 đồng/lít

Ở chiều ngược lại, tuần này, dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít xuống 29.710 đồng/lít, riêng dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 920 đồng/lít lên mức 20.390 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel quay đầu giảm sau 3 phiên tăng.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, tức là tới hết năm nay.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Theo mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.

Trước đó, chính sách này chỉ kéo dài tới hết tháng 9, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông.

Động thái giảm tiếp thuế xăng dầu được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn diễn biến phức tạp, thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn rủi ro do ảnh hưởng xung đột Trung Đông. Ngay cả khi xung đột sớm kết thúc, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng dầu khí cần thời gian, khiến giá dầu khó giảm nhanh.

Trước đó, Bộ Tài chính cho rằng nếu chính sách ưu đãi hết hiệu lực từ tháng 10, thuế xăng dầu trở lại mức thông thường sẽ khiến giá bán lẻ nhiên liệu tăng thêm. Điều này kéo theo chi phí vận tải, logistics, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, việc tiếp tục giảm thuế được kỳ vọng hạn chế áp lực lên giá cả, lạm phát trong quý 4.

Đồng thời, việc duy trì thuế MFN 0% còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu mối đa dạng hóa nguồn cung ngoài ASEAN, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.