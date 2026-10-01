Nhật Bản tăng phí cư trú và siết điều kiện cấp thường trú từ 1/10

Du khách tham quan và mua sắm trên một con phố ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, phí thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú được tính chia theo thời hạn được cấp, thay cho mức cố định trước đây là 6.000 yen (tương đương 37,92 USD) khi làm trực tiếp và 5.500 yen khi nộp trực tuyến.

Cụ thể, với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng, mức phí là 10.000 yen; thời hạn một năm là 33.000 yen nếu làm trực tiếp và 27.000 yen nếu nộp trực tuyến; từ 5 năm trở lên là 75.000 yen và 65.000 yen tương ứng. Đáng chú ý, phí xin thường trú tăng từ 10.000 yen lên 200.000 yen, tức gấp 20 lần trước đây.

Cũng trong ngày 1/10, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản sửa đổi hướng dẫn xét cấp thường trú, trong đó bổ sung các tiêu chí cụ thể hơn về thu nhập, lương hưu, năng lực tiếng Nhật và mức độ hiểu biết về pháp luật cũng như các quy tắc xã hội tại Nhật Bản.

Theo hướng dẫn mới, cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng duy trì mức thu nhập hộ gia đình tương đương hoặc cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản có quy mô tương ứng, hiện vào khoảng 5,75 triệu yen/năm. Khả năng sử dụng tiếng Nhật và mức độ thích ứng với đời sống, pháp luật và các quy tắc xã hội Nhật Bản cũng được đưa vào đánh giá tổng thể. Trước đây, các hướng dẫn xét cấp thường trú chưa quy định cụ thể những tiêu chí này.

Việc tăng phí và siết điều kiện xét thường trú được triển khai trong bối cảnh số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tiếp tục tăng. Cuối năm 2025, con số này đạt mức kỷ lục 4,12 triệu người, tăng 9,5% so với một năm trước và hơn 80% so với khoảng một thập kỷ trước.

Chính phủ Nhật Bản cho biết chi phí cho công tác quản lý cư trú, hỗ trợ hòa nhập và xây dựng hệ thống tiếp nhận người nước ngoài ngày càng tăng. Nguồn thu từ các khoản phí mới dự kiến đạt khoảng 92 tỷ yen trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2028, được sử dụng cho số hóa quản lý cư trú, hỗ trợ học tiếng Nhật và nâng cao hiểu biết của người nước ngoài về các quy tắc xã hội.

Những thay đổi trên diễn ra khi Nhật Bản phải đồng thời giải quyết nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài để bù đắp tình trạng thiếu nhân lực do già hóa dân số và yêu cầu tăng cường quản lý cư trú. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét một chiến lược dài hạn đối với người nước ngoài, trong đó có khả năng đặt ra mục tiêu hoặc giới hạn nhất định đối với quy mô dân số nước ngoài và từng loại tư cách lưu trú.