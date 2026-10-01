Nghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại chương trình. Ảnh: NIC

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức chương trình phát động Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam - SEMIEXPO Việt Nam 2026. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, dự kiến diễn ra ngày 3-4/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình phát động, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển dài hạn của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ, nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trong nước, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau hai kỳ tổ chức vào năm 2024 và 2025, SEMIEXPO Việt Nam đã thu hút khoảng 5.000 đại biểu cùng hơn 300 doanh nghiệp quốc tế. Nhiều tên tuổi lớn trong ngành bán dẫn thế giới như: NVIDIA, Intel, ASML, Lam Research, Applied Materials, Micron, Tokyo Electron, Infineon, Siemens và Amkor từng tham gia.

Theo NIC, điểm nhấn của SEMIEXPO Việt Nam 2026 là tăng cường các kết nối thực chất giữa doanh nghiệp trong nước với những tập đoàn quốc tế.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, chương trình sẽ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm nhà cung ứng, trao đổi công nghệ, đối thoại ngành và phát triển nguồn nhân lực. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận trực tiếp hơn với tiêu chuẩn, nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật của thị trường quốc tế, từ đó xác định những năng lực còn thiếu và từng bước nâng cấp để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông Võ Xuân Hoài cho biết, NIC xác định vai trò của mình là tạo nền tảng kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế.

Tại chương trình, bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, nhận định ngành bán dẫn toàn cầu đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới; trong đó, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số là những động lực lớn thúc đẩy nhu cầu chíp.

Theo dự báo của SEMI, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu có thể đạt khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2027 và hướng tới 1.500 tỷ USD vào năm 2030.

Chương trình phát động SEMIEXPO Việt Nam 2026 được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức trong ngành bán dẫn. Ảnh: NIC

Bà Linda Tan cho rằng, cơ hội hiện nay không chỉ dành cho các tập đoàn công nghệ lớn mà còn mở ra không gian để những nền kinh tế đang phát triển hệ sinh thái bán dẫn, trong đó có Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trao đổi tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài bày tỏ tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt được những mục tiêu mà chiến lược phát triển ngành bán dẫn đã đề ra, trong đó quy mô thị trường bán dẫn hướng tới trên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Võ Xuân Hoài, những kết quả về đổi mới sáng tạo trong thời gian gần đây cũng tạo thêm cơ sở cho kỳ vọng này. Đáng chú ý, theo báo cáo Global Innovation Index 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam đã tăng một bậc lên vị trí 43/139 nền kinh tế, tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có bước tiến đáng kể về đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang có những kết quả nổi bật trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa sáng tạo và sản phẩm công nghệ cao. Đây được xem là một trong những nền tảng để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Theo bà Linda Tan, với xu hướng dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục gia tăng trong khoảng 5 năm tới, Việt Nam có cơ sở tiến gần hơn tới những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho thị trường bán dẫn.

“Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện nay, đồng thời cải thiện hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực của các nhà cung ứng trong nước, Việt Nam sẽ từng bước củng cố vai trò trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, bà Linda Tan nhấn mạnh.

Bà Linda Tan cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới vị trí một mắt xích thiết yếu trong hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Với SEMIEXPO Việt Nam 2026, NIC và SEMI SEA kỳ vọng sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, mà còn trở thành một nền tảng để doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác, tiếp cận yêu cầu của thị trường quốc tế và tạo ra những cơ hội hợp tác cụ thể trong ngành bán dẫn.